桃園航空城台15線大園段另闢新路線 農民怨水路斷

台15線桃園市大園區路段因為配合航工程第三跑道路線，另外開闢新台15線正在施工，不過新路線導致道路附近原有的灌溉溝渠被截斷，有些農田引灌溉圳水源困難甚至無水可用必須另外抽水，也有些農田水量變小，引起農民抱怨，在地議員游吾要求市府協調交通部公路局全面調查改善，顧及農民權益和附近住家、公司、學校的交通、環境品質。

市府表示，新台15線和新台4線（原台4線少部分隨台15線調整）為交通部公路局負責的工程，先前會勘時已允諾改善，會造成農田灌溉水供水問題，主因為新路線排水工程尚未完成，雖然有施作臨時灌溉水取水道，但因為是簡易設施供水不穩定，造成道路西側的農田用水問題，已經在改善中。

圳頭里長卓榮騰表示日前參加議員游吾和的會勘時，就和到場的農友反映灌溉水問題，農友表示，一期稻作時供水問題還不明顯，但是收割後因為還有部分農民準備為二期稻整田，發現灌溉水變少甚至沒水，會勘後認為是臨時灌溉水路維護管理不好，工程得標廠同意加強管理，這幾天已經在整理臨時水路，不過還是希望平時就能好好維護。

卓榮騰說，供水問題比較明顯的路段在圳頭路311巷，靠近桃24號道路，附近可以看見臨時灌溉水路缺乏維護。游吾和說，新台15線西側在航空城開發區邊緣外，不是開發區，所以還保留數十公頃的農田一直有耕作，這裡還有住家雖然戶數很少，但是也有住家反映沒有家庭廢水專用的排水道，政府又規定不能排入灌溉溝，他已經請市府和工程包商盡快再會勘解決。

游吾和不滿航空城開發工程和新台15線工程只注意主體工程，切斷原有的排水或灌溉水路時，雖然口口聲聲說有配套措施，但是造成鄰近工程區外的用水問題是事實，里長、議員常為這種事和市府、公路局交涉，有時候還不能馬上解決問題，工程單位要加強處理問題的能力，還有像新台15線原訂今年6月要完工，後來延到年底，眼見已經9月了，能不能年底完工還是問號。