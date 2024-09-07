桃園解編公保地促城市發展 5.7公頃體育場用地在其內

桃園有33個都市計畫區，其中包含4779公頃公共設施用地，但市府財政負擔沉重，尚無法全部徵收，使得部分用地保留閒置數十年，影響地方長遠發展。市府為此啟動公共設施用地專案通盤檢討，計畫解編139公頃公保地，目前已有74公頃通過中央審查進入市地重劃階段，另外65公頃的都市計劃方案也送到內政部審查，目標明年底全部審定通過。

桃園市都發局指出，此次解編的公保地面積最大為5.7公頃體育場用地，最小為0.2公頃市場用地，有的閒置超過20年，與周邊密集的集合住宅形成明顯對比，有的暫時做為汽車駕訓場地逾10年，駕訓班名字都成了公車站名。

以桃園區公二公園預定地為例，該預定地1979年就畫設，1.95公頃的土地格局方正，但因產權複雜、地價高昂等問題，遲至現在未徵收完畢，即便市開放容積移轉，仍有地主不願參與，尚有4成私有地；當地里長王秀璞指出，預定地早期荒煙漫草，近年雖先整治綠美化公有地部分，但綠地破碎畸零，很是可惜。

為完整取得公二公園開放空間，市府將公二周邊的市場和兒童遊樂場用地解編為住宅區，透過公辦市地重劃，將公二用地的私有土地分配至住宅區，以取得公二的完整基地。

立委萬美玲表示，解邊公保地茲事體大，不能說解邊就解編，除了地方有重大需求，審查評估過程也要公開透明，而解編後市地重劃也會影響周邊居民原本生活型態與權益，更要與地方充分溝通。以公二公園而言，未來住宅區的建物退縮、容積率和限高可能都要先考慮，避免巨大建物造成整體環境空間侷促與壓迫感。

都發局表示，此次通盤檢討的公保地包含學校、公園、市場、體育場館及停車場等用地，只要申請使用單位提不出具體需求、徵收期程與徵收經費來源，就會納入解編項目。另外，透過市地重劃開發，土地價值會提升，地主依規定能取回面積約55%，在辦理解編與市地重劃的過程，會與周邊居民多溝通。