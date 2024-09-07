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台3線苗栗段 10月1日起增3支測速桿

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

台3線苗栗段全長約56公里，常有大型重機車隊馳騁，但由於彎道多，摔車傷亡事故頻傳，目前全線有19組執法設備取締超速違規，不過地方認為不夠，經立法院交通委員會考察，苗栗縣警察局決定再增加3支固定式測速照相桿，預計10月1日啟用。局長陳世煌表示，執法的目的不是開罰，而是為了維護用路人的安全，期許大家共同維護交通安全與順暢。

苗栗縣警局交通隊統計，台3線苗栗段去年1月至今年7月發生8件死亡車禍。立委邱鎮軍4月中旬邀交通委員下鄉考察，認為增加執法設備才能強化速度管理，維護交通安全，經會勘擇點，決定在台3線103.1公里處、103.5公里處和121.9公里處各設置一支固定式測速桿。

陳世煌表示，103.1公里和103.5公里測桿相距僅400公尺，主要原因是這個路段彎道特別多，常有重機在此來回壓車，所以南北向各設一個鏡頭防飆。

警方補充，新的執法設備預計10月1日啟用，3個路段速限均時速60公里，請用路人遵守。此外，竹南鎮永貞路與勝利街口的固定式測速照相設備近日進行調整，鏡頭方向從南改到北，同步於10月1日執法，也請民眾留意。

測速 考察

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