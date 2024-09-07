桃鐵地下化不僅缺經費 文資問題也待解

桃園鐵路地下化進度落後，不僅經費不足，7月動工的桃園火車站基地也還有文資保存問題未解，其考古遺址挖掘計畫書與施工監看計畫書8月中旬才送審，桃園市文化局預計10月才開會審議，工程邊審邊做，為如期完工增添變數；鐵道局北部工程分局對此表示，會盡量將影響減至最小。

新的桃園火車站基地面積4.3公頃，其中含共構的桃捷綠線G07站基地約0.42公頃，綠線G07站範圍由桃園捷運工程局負責，捷運站以外基地為交通部鐵道局，2者均因開發面積地下有清朝劉銘傳時期鐵路遺構，依法須做文資審查及保存工作。

然而，文資審查過程繁瑣，不僅考古發掘過程要耗費大量人力與時間，文物的提存方式也有講究。桃捷綠線G07站基地就曾因為暫存空間與翻模提存方式屢有爭議，遲遲未獲審議會批准，開發案一度空轉2年，加上民間文史工作者盼現地保存並向監察院陳情，直到近2年才有實質進程且處理完備。

據悉，鐵道局8月14日提報桃園車站考古遺址發掘計畫與施工監看計畫書，提報發掘面積近3.8公頃，桃園文化局預計10月開審議會，計畫待決議通過才能執行。

鐵道局北部工程分局表示，桃園車站考古工作的得標廠商與桃捷綠線G07站同一家，考古團隊也是原先團隊，對文物的保存處理較熟悉，計畫應無太大問題，工程單位也會努力與文化局溝通，希望在不影響文物保存或影響較小的情況下先動工。

桃園車站考古面積是桃捷綠線G07站9倍，面積廣大，桃園市捷工局長劉慶豐也曾建議鐵道局將文資調查工作拆成數個標案，交由不同公司分頭進行，縮短文資考察與提存所需時間。