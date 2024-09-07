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桃鐵地下化缺經費 立委籲中央埋單

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導
桃鐵地下化工程新舊車站進入施工期，中壢車站鐵軌地下化施工中。記者曾增勳／攝影
桃鐵地下化工程新舊車站進入施工期，中壢車站鐵軌地下化施工中。記者曾增勳／攝影

桃園鐵路地下化昨舉行中路車站新建動土典禮，但整體工程落後5.95%，受人力短缺、建材原料上漲及地下化出土段南延等影響，原本預算1048億元已不足支應，交通部鐵道局預估要追加769億元。國民黨立委萬美玲昨喊話，中央延宕工程，經費應由中央負擔。

針對追加的大筆經費，桃園市副市長王明鉅說，當然希望中央出資。鐵道局長楊正君昨未回應，但鐵道局已研擬不同方案，包含依原計畫「中央75%、地方25%」比例分攤，或者中央全額出資方案，將送國發會審議。

桃園鐵路原為高架化，前市長鄭文燦首任上任後，力推地下化，經中央核定推動，但工程費、工期都增加，後來遇疫情，工程費暴漲。

桃鐵地下化將重建桃園、內壢、中壢車站，新建鳳鳴、中路、中原、桃園醫院、平鎮等車站；中路車站與周邊2.07公里軌道總計163.6億元，預計2030年完工；位於新北市的鳳鳴站、桃園市的桃醫站、內壢站仍未動工。

楊正君昨表示，推動桃鐵地下化「火力全開」，現在工程發包非常困難，多項重大公共工程進行中，鐵道局今年完成4標案、金額超過6百多億元，相當不容易。

萬美玲表示，整體經費不足，中央應補足預算、目前中央75%、地方25%的分攤方式，是在總經費1048億的條件下談妥，因發包不順、原物料上漲等，整體預算要追加，應由控管發包的中央埋單，不能再轉嫁給地方。

王明鉅昨表示，追加預算金額龐大，地方難以負擔，當然盼中央出資。財政局長歐美鐶表示，桃園市中央統籌分配稅款和一般性補助款在六都墊底，建請考量財政壓力沉重，給予更多補助。

針對地方喊窮，楊正君只說「已報修正計畫」即離去。鐵道局官員回應，目前經費分攤有3案，除鐵道局提議的中央75%、地方25%，還有中央全出、桃園不出，以及中央全出、桃園與新北不出，都報交通部轉行政院，將由國發會審議。

桃園 鐵道

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