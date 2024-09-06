桃園平鎮種蘿蔔 2個月後千人拔蘿蔔採收同時體驗醃漬

有平民人參之稱的蘿蔔可以煮湯、醃成蘿蔔乾，桃園市平鎮區農會今率領南勢國小學生種下3種不同的蘿蔔，讓學生了解食農教育從無到有，蘿蔔預計11月中旬採收，將舉行千人拔蘿蔔活動，及體驗醃漬蘿蔔的傳統客家飲食文化。

桃園市蘿蔔種植面積約16.13公頃，總計產量逾31萬公斤，近年來桃園市農業局與平鎮區農會積極推動食農教育及客家飲食文化，向下紮根推動支持在地農產、培養均衡飲食的永續教育。

平鎮區農會理事長莊玉輝表示，蘿蔔從播種到採收大約需要2個月的時間，且營養價值非常高，新鮮採收的蘿蔔除了可以用於湯品料理外，還能以多種方式保存和應用，醃漬不僅豐富了食物的味覺和口感層次，更展現了平鎮濃厚的「客家」地方色彩。