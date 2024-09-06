新竹芎林兒少據點今揭牌 將安排手抄紙、竹蟬等課程

新竹縣政府社會處結合芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會在鄉內成立的兒少服務據點，今天上午揭牌。縣長楊文科表示，縣府攜手民間單位打造親子共學的社區服務據點，盼「孩子的幸福多一點、家長的支持多一點」，能幫助家庭與孩子提升個人生活知能，增進自我認同幸福感。

縣府指出，社會處橫山區社福中心服務範圍包括橫山、尖石及芎林鄉，提供以「家庭為中心、以社區為基礎」的綜融式服務。橫山社福中心2022年起陸續培力橫山鄉沙坑社區發展協會、尖石鄉那羅灣休閒農業發展協會，成立橫山鄉及尖石鄉兒少據點，今年持續培力在地力量，攜手紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會，在今日成立芎林鄉兒少據點。

社會處表示，橫山區社福中心培力在地力量成立的兒少服務據點，服務對象以在地兒少及家長為主要對象，透過大手牽小手，親子幸福共學方式，未來將提供優質社區親子課程活動，讓偏鄉孩子能增加休閒活動的多元性，落實「建構社會安全網，老中青幼都照顧」的服務目標。

芎林鄉兒少據點規畫開辦一系列客庄課程，包括客家武術親子班、造紙工藝及童玩等，也提供親子家庭支持服務，從小培養孩子的在地認同。據點課程內容，有客家武術親子班、社區產業造紙工藝及手抄紙、竹笛、竹蟬、捕夢網及紙花等童玩，預計參與者可達600人次以上。