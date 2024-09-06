快訊

周杰倫官宣12月登大巨蛋開唱 遠雄證實第一次個人專場演唱會是他

8月就業數據好壞參半…美股恐面臨多空交戰 市場4情境曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹芎林兒少據點今揭牌 將安排手抄紙、竹蟬等課程

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣芎林鄉兒少據點今天揭牌，未來將提供多元的社區親子課程活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣芎林鄉兒少據點今天揭牌，未來將提供多元的社區親子課程活動。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府社會處結合芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會在鄉內成立的兒少服務據點，今天上午揭牌。縣長楊文科表示，縣府攜手民間單位打造親子共學的社區服務據點，盼「孩子的幸福多一點、家長的支持多一點」，能幫助家庭與孩子提升個人生活知能，增進自我認同幸福感。

縣府指出，社會處橫山區社福中心服務範圍包括橫山、尖石及芎林鄉，提供以「家庭為中心、以社區為基礎」的綜融式服務。橫山社福中心2022年起陸續培力橫山鄉沙坑社區發展協會、尖石鄉那羅灣休閒農業發展協會，成立橫山鄉及尖石鄉兒少據點，今年持續培力在地力量，攜手紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會，在今日成立芎林鄉兒少據點。

社會處表示，橫山區社福中心培力在地力量成立的兒少服務據點，服務對象以在地兒少及家長為主要對象，透過大手牽小手，親子幸福共學方式，未來將提供優質社區親子課程活動，讓偏鄉孩子能增加休閒活動的多元性，落實「建構社會安全網，老中青幼都照顧」的服務目標。

芎林鄉兒少據點規畫開辦一系列客庄課程，包括客家武術親子班、造紙工藝及童玩等，也提供親子家庭支持服務，從小培養孩子的在地認同。據點課程內容，有客家武術親子班、社區產業造紙工藝及手抄紙、竹笛、竹蟬、捕夢網及紙花等童玩，預計參與者可達600人次以上。

芎林鄉兒少據點今年邀請的講師都是社區在地達人及藝師，包括芎林地區以「方口獅」及客家拳富有盛名的鄭家拳館鄭香浩；另外，先民早期開墾芎林，造紙產業是地方一大產業特色，這次邀請紙寮窩造紙工坊徐圓圓老師安排課程，希望透過在地講師的引導，帶孩子認識自己故鄉的文化及社區特色；還有五感體驗及課程實作，讓來參與課程的親子家庭都能感受家鄉之美。

新竹縣芎林鄉兒少據點今天揭牌，沙坑社區太鼓隊帶來開場演出。圖／新竹縣政府提供
新竹縣芎林鄉兒少據點今天揭牌，沙坑社區太鼓隊帶來開場演出。圖／新竹縣政府提供
新竹縣芎林鄉兒少據點今天揭牌，未來將提供多元的社區親子課程活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣芎林鄉兒少據點今天揭牌，未來將提供多元的社區親子課程活動。圖／新竹縣政府提供

客家 親子

延伸閱讀

竹縣與大新竹5校簽署備忘錄 共同推動地方創生新模式

出手了！新竹「恐怖計程車」復駛引恐慌 警政署通令全國車行拒靠行

自來水管工程 新竹寶山部分區域9/13停水5小時

自助桌遊店暗藏賭博歪風 民代批新竹麻將館林立無人管

相關新聞

徵召小戰士挑戰500障礙 全台首座裝甲車遊具公園明啟用

全台首座以「裝甲車」為主題設計的特色公園「湖口公五特色公園」明天將完工啟用，因湖口當地有陸軍裝甲旅基地，軍事文化早已是湖...

新竹芎林兒少據點今揭牌 將安排手抄紙、竹蟬等課程

新竹縣政府社會處結合芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會在鄉內成立的兒少服務據點，今天上午揭牌。縣長楊文科表示，縣府攜手...

中秋將至長照站獲客家美食 何博文：賴清德推長照3.0

台灣即將進入超高齡社會，桃園市平鎮區鎮興里是平鎮第2大里，鎮興里伯公照護站為C級巷弄長照站，肩負長照及客家文化推廣功能，...

頭份市文中三用地蓋非營利幼兒園 獲中央核定8858萬元

苗栗縣頭份、竹南地區人口成長快速，年輕家長托育需求增加，縣府向中央爭取於頭份「文中三」用地興建幼兒園，近期獲教育部核定8...

「憲光二村眷村文化園區」一期修復完工揭牌 明開館

桃園市龜山區憲光二村2006年登錄為歷史建築，也是全國唯一全區保留憲兵眷村，藉著電視劇「光陰的故事」讓典型樸實的眷舍風貌...

桃鐵地下化缺經費 萬美玲籲中央埋單、鐵道局長楊正君快閃避談

桃園鐵路地下化今舉行中路車站新建動土典禮，但整體工程進度31.55%，比預期落後5.95%，且受人力、建材原料上漲及地下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。