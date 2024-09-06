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徵召小戰士挑戰500障礙 全台首座裝甲車遊具公園明啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋胡蓬生／新竹即時報導
湖口公五特色公園以裝甲車為靈感設計，遊具上還能看到迷彩塗裝，十分有軍事特色。圖／竹縣巿提供
湖口公五特色公園以裝甲車為靈感設計，遊具上還能看到迷彩塗裝，十分有軍事特色。圖／竹縣巿提供

全台首座以「裝甲車」為主題設計的特色公園「湖口公五特色公園」明天將完工啟用，因湖口當地有陸軍裝甲旅基地，軍事文化早已是湖口一大特色，因此公園也順應在地歷史文化融入裝甲車特色，不僅有裝甲車風格遊戲場，甚至設計有500障礙設施，要讓大小朋友體驗迷彩人生。

新竹縣府產發處表示，湖口公五特色公園是利用公民參與，了解小朋友希望要有裝甲車風格的遊戲場，因此才以裝甲車主題設計，其中最吸睛的就是小勇士遊戲區，中間是迷彩戰車用各種攀爬攀網連接，小朋友可以經由不同路徑進入戰車內部。

湖口公五特色公園位於湖口王爺壟重劃區的達生五路上，斥資2500萬元進行改造，公園面積達1.76公頃，除了有裝甲車造型攀爬遊具外，還有以部隊操練跳壕溝、獨木橋、爬板牆等為發想設計的500障礙體能遊戲區，讓小朋友可以從小接觸軍事文化，培養小戰士。

產發處指出，湖口與軍事文化淵源連接非常深，因當地地形易守難攻，早在清朝以來就一直是北部重要軍事據點，還有戰車靶場，不少公園甚至還會擺放淘汰的裝甲、坦克，讓湖口居民從小就圍繞在軍事氛圍下，期待裝甲車遊具能讓小朋友盡情探索。

湖口公五特色公園以裝甲車為靈感設計，遊具上還能看到迷彩塗裝，十分有軍事特色。圖／竹縣巿提供
湖口公五特色公園以裝甲車為靈感設計，遊具上還能看到迷彩塗裝，十分有軍事特色。圖／竹縣巿提供

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