中秋將至長照站獲客家美食 何博文：賴清德推長照3.0

台灣即將進入超高齡社會，桃園市平鎮區鎮興里是平鎮第2大里，鎮興里伯公照護站為C級巷弄長照站，肩負長照及客家文化推廣功能，平常規畫各種課程及共餐讓社區長者參加，民進黨副秘書長何博文今前往關心長照站狀況並表示，從2007年開始就有5到10年的計畫，長照2.0在2017年開始，未來賴清德總統也會持續推動長照3.0照顧長者。

民主進步黨客家事務部與台灣客家聯盟協會今一同至伯公照護站送上客庄特色美食，長者們也表演「安平鎮之役」戲劇，呈現1895年乙未戰爭的古戰場故事。

何博文今替賴清德出席活動，並宣讀賴清德寫給大家的一封信，賴提到，將持續結合各界力量，守護台灣的健康，並推動長照相關政策。

何博文說，在賴清德上任以來延續前總統蔡英文政策，持續舉辦健康論壇，將持續編預算，推動長照3.0，落實相關政策。

台灣客家聯盟協會理事長蔣絜安表示，台灣客家聯盟是全國性的社團，也是台灣最大的客家本土社團，有近千名的會員，今天也非常榮幸來到平鎮區鎮興里，在中秋佳節前送上客家美食產品，多做公益回饋社會。