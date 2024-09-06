桃機將進行第二航廈主體及南登機長廊高壓電力切換作業

為了強化桃園機場供電穩定度，以及提供給旅客更好的服務品質，桃園機場配合台電公司供電線路改接與機場161kV變電所負載移撥工作，機場公司規劃辦理第二航廈電力備援發電機系統及供電系統電力電纜汰換工程，將利用兩周各三天的凌晨離峰航班較少時段進行作業。

機場公司表示已於9月2日召開工程協調會議，詳細說明電力調整時程與施工細節，並廣邀駐場公、私部門各單位參加，會中針對各單位之疑問或需要協助事項一一說明與協調，也將於施工作業期間成立跨單位緊急應變小組與即時通訊軟體群組，隨時掌控進度並處理突發狀況，務求施工作業如期如質順利完成。

該工程預計於9月10日到12日，以及9月18日到20日凌晨00:00～04:00執行電力切換作業。除空調部分採提前降低溫度預冷，絕大部分區域皆採暫停電力供應1分鐘之電力切換方式辦理，切換作業前10分鐘亦有廣播宣達，讓旅客能有充分時間準備與應對，不受影響順利完成各項出入境作業程序。

機場公司指出為提供更安全完善的機場環境，在相關維護作業執行前，針對現場直接單位以召開會議協調週知，併同目前發布停電通知單作法，以盡告知義務並利各單位預先準備；針對旅客部分則輔以現場廣播加強宣導，感謝所有旅客與機場大聯盟夥伴的配合。