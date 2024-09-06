自來水管工程 新竹寶山部分區域9/13停水5小時
台灣自來水公司第三區管理處今天指出，為穩定新竹縣寶山地區供水，將辦理鑄鐵管斷管連接，9月13日上午9時至下午2時，共計停水5小時，估計影響寶山鄉三峰村、新城村周邊共計244戶。
水公司三區處今天發布新聞稿表示，此次工程為112年度新竹所、新竹給水廠及寶山廠轄區管線工程單價採購（開口契約），施工地點在寶山鄉嵩翠路103巷口（聯華山莊正門前）。
水公司三區處表示，停水時間為9月13日上午9時至下午2時，共計5小時，影響區域為寶山鄉三峰村及新城村周邊，共計244戶用水戶。
水公司三區處呼籲，受影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
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