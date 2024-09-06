頭份市文中三用地蓋非營利幼兒園 獲中央核定8858萬元

苗栗縣頭份、竹南地區人口成長快速，年輕家長托育需求增加，縣府向中央爭取於頭份「文中三」用地興建幼兒園，近期獲教育部核定8800多萬元總工程經費，將規畫興建6班非營利幼兒園，招收2歲到學齡前幼童152名，預計115學年度招生。

縣府指出，因應頭份、竹南地區增加托育需求，經盤點用地，去年評估於頭份「文中三」用地興建幼兒園，並提報中央爭取；期間，立委邱鎮軍也於今年7月30日邀集教育部國民及學前教育署長彭富源、縣府秘書長陳斌山及教育處長葉芯慧現地會勘。

教育處表示，此案經多方努力爭取，近期獲教育部核定總工程經費8858萬元，其中中央補助7086萬4000元，縣府自籌1771萬6000元，規畫興建6班非營利幼兒園並招收2至3歲幼兒32名、3歲至入國民小學前幼兒120名，合計152名幼兒，預計115學年度招生。

由於頭份文中三用地目前設有建國國中慈輝分校。對此，教育處指出，未來將運用基地空地興建幼兒園，並將幼兒園與國中部予以區隔，以免不同年齡層學生互相干擾；此案工程目前正辦理建築師遴選，未來也會針對苗栗縣公共化幼兒園不足區域，逐步評估增設公共化幼兒園。

縣長鍾東錦表示，透過中央與縣府共同挹注經費之下，此非營利幼兒園落成後將提供家長平價優質的教保環境，縣府將持續戮力為幼兒園提供妥適的軟硬體設施設備，讓年輕朋友敢婚、願生、樂養，以培育苗栗優秀的下一代。