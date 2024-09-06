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麻將館疑設社區大樓 時力議員籲竹市府嚴查把關

中央社／ 新竹市6日電

時代力量新竹市議會黨團今天指出，疑有麻將館以桌遊店之名設立在住宅社區大樓，恐有賭博行為，要求市府嚴查並制定管理辦法，把關有治安疑慮行業。市府表示，將加強稽查，避免「合法掩護非法」情形。

時代力量新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊今天與1名社區大樓管委會主委共同召開「麻將館如雨後春筍、民眾憂安全受損」記者會，指近期有許多「桌遊店」在社區大樓設立，其實店內根本就是麻將館，有治安疑慮。

這名社區管委會主委說，他居住的社區大樓疑似有間麻將館，24小時營業、無人管理，萬一發生火災很可怕，且麻將館關起門來沒人知道在做什麼，讓居民半夜睡不著，希望相關管理單位能正視所謂桌遊店卻可能是麻將館在賭博事件。

時力議員表示，新竹市不少業者以「自助桌遊店」取得合法營業登記證，開始在住宅大樓內或學校附近開設麻將館，呼籲市府應儘速立法規範這類行業的設立區域，並主動稽查，正視這些業者對社區的潛在威脅，杜絕賭博行為。

對此，新竹市政府透過文字表示，若業者經營麻將館並開放賭客聚賭，觸犯刑法賭博罪、危害社會秩序維護法，經法院裁定勒令歇業，市府可依「商業登記法」廢止該商號商業登記。

竹市府表示，為避免有「合法掩護非法」情形，市府將積極執行聯合稽查，如有發現或接獲檢舉賭博等不法情事，經查證屬實，將依法辦理並由主管機關裁罰。

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