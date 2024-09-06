「憲光二村眷村文化園區」一期修復完工揭牌 明開館

桃園市龜山區憲光二村2006年登錄為歷史建築，也是全國唯一全區保留憲兵眷村，藉著電視劇「光陰的故事」讓典型樸實的眷舍風貌曝光，桃園市文化局 4年前啟動第一期修復再利用工程，因故延宕，今由桃園市長張善政舉行「憲光二村眷村文化園區」開館典禮，並為一期修復區揭牌啟用，新生的憲光二村除成為桃園另處優質觀光景點外，也是「2024桃園地景藝術節」展區之一。

因應「憲光二村眷村文化園區」開幕，文化局推出集結原憲光二村140戶不僅是戰爭眷戶的家、配偶與二代的家，也是憲兵同袍們光榮感重要的歸屬地的「憲時記憶」常設展，其中「憲兵故事展區」是園區主要入口，從入伍報到起，透過互動遊戲及歷史沿革，認識憲兵肩負的任務，進入「憲光村史展區」，可跟著門牌故事回到過去，親身感受原住戶的生活點滴，「憲光客廳」以村裡最具代表性的44號雜貨店方伯伯和92號自治會長龔伯伯家客廳韋裝飾，能體會眷村古早的濃厚人情味，由「桃園眷村展區」述說全桃86個眷村故事，呈現眷村文化資產價值為結尾。

文化局說，除了常設展，園區內另設有中華民國眷村資源中心，多功能教育推廣空間邀銘傳大學師生規畫空間功能及施作部分木工，展示憲光故事箱及眷村文化等書籍，至於複合式文創商店將由5個在地品牌進駐，包括社區大學戲曲教學講師開設京劇與漢服體驗化妝室，可體驗戲曲裝扮並攝影留念，還有販售家常炸醬麵、手工豌豆粉的龜山在地眷味小館，另有冰品室、木雕藝術教室與地方獨立書店，歡迎旅人駐足感受眷村生活、踏上時光探索之旅。