快訊

剩柯文哲還在猶豫！京華城案「第4名」羈押被告 應曉薇今抗告

果粉開心！iPhone 16 Pro系列鏡頭升級 滅絕iPhone 15 Pro拍照「一大痛點」

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

桃鐵地下化缺經費 萬美玲籲中央埋單、鐵道局長楊正君快閃避談

聯合報／ 記者曾增勳鄭國樑陳俊智／桃園即時報導
桃園鐵路地下化中路車站今天動工，鐵道局長楊正君（右5）與桃園副市長王明鉅（右4）等人合影留念。記者陳俊智／攝影
桃園鐵路地下化中路車站今天動工，鐵道局長楊正君（右5）與桃園副市長王明鉅（右4）等人合影留念。記者陳俊智／攝影

桃園鐵路地下化今舉行中路車站新建動土典禮，但整體工程進度31.55%，比預期落後5.95%，且受人力、建材原料上漲及地下化出土段向南延伸等因素影響，原本預算1048億元已不足支應，交通部鐵道局預估要增加769億元，提案增加經費按原計畫「中央75%、地方25%」比例分攤，但地方政府與國民黨立委萬美玲主張中央買單，各方意見將送國發會審議。

桃園鐵路地下化除了軌道下地，還包括桃園、內壢、中壢3個車站重建，鳳鳴、中路、中原、桃園醫院和平鎮5個車站新建案；今天動工的中路車站包含周邊軌道建設長約2.07公里工程總經費163.6億元，預計2030年完工。除此之外，整個地下化工程還有新北端的鳳鳴、桃園端的桃醫與內壢未動工。

挑到鐵道局長楊正君致詞時以「火力全開」形容鐵道局辦理桃園鐵路地下化的積極度，指現在工程發包非常困難，國家有非常多的重大公共工程在進行，鐵道局能在今年完成4個標案，標案金額超6百多億元，除了鐵道局人員功勞，還要感謝參與建設的營造公司。

萬美玲致詞時也肯定鐵道局基層的積極度，但她也提到建設經費不足問題，喊話中央補足預算。她會後受訪表示，「中央75%、地方25%」比例分攤方式是在總經費1048億元的條件下談妥，後來因發包不順、原物料上漲等情要增加預算，應由負責控管發包的中央政府埋單

桃園副市長王明鉅今出席活動，面對媒體追問也表示增加預算金額龐大，地方難以負擔；財政局長歐美鐶則指出，桃園的中央統籌分配稅款和一般性補助款長年六都墊底，建請中央考量桃園財政壓力沉重、自主財源嚴重不足，給予更多補助。

楊正君會後以趕行程為由，只回答記者「已報修正計畫」，旋即快步離去；鐵道局官員則回應，修正計畫經費分攤有3個方案，除了鐵道局提議「中央75%、地方25%」，桃園市政府也表達不願負擔增加預算部分經費，而地下化工程涵蓋新北鳳鳴段，新北市政府在參與討論時也與桃園一起表達不願負擔，以上3案均報交通部轉行政院，將由國發會審議。

桃園鐵路地下化中路車站今天動工，立委萬美玲（右起）、桃園副市長王明鉅、鐵道局長楊正君與立委郭昱晴等人執金鏟動土，祈求工程順利。記者陳俊智／攝影
桃園鐵路地下化中路車站今天動工，立委萬美玲（右起）、桃園副市長王明鉅、鐵道局長楊正君與立委郭昱晴等人執金鏟動土，祈求工程順利。記者陳俊智／攝影
桃園鐵路地下化中路車站今天動工，立委萬美玲（右起）、桃園副市長王明鉅、鐵道局長楊正君與立委郭昱晴等人執金鏟動土，祈求工程順利。記者陳俊智／攝影
桃園鐵路地下化中路車站今天動工，立委萬美玲（右起）、桃園副市長王明鉅、鐵道局長楊正君與立委郭昱晴等人執金鏟動土，祈求工程順利。記者陳俊智／攝影
桃園鐵路地下化中路車站今天動工，鐵道局長楊正君（右）與桃園副市長王明鉅分持菜頭和鳳梨，象徵好彩頭與地方興旺。記者陳俊智／攝影
桃園鐵路地下化中路車站今天動工，鐵道局長楊正君（右）與桃園副市長王明鉅分持菜頭和鳳梨，象徵好彩頭與地方興旺。記者陳俊智／攝影

桃園 鐵道

延伸閱讀

桃地計畫 CJ13 標地下化動土 預計2030年底完工

桃市攜手中央減塑 張善政：買菜自備環保袋、不每攤要袋

嘉義水上車站大平台設計像F1賽車場 連交通部長都說怪

《立委休會出國去2-2》立委出國真有學習？藍綠白列成果

相關新聞

桃鐵地下化缺經費 萬美玲籲中央埋單、鐵道局長楊正君快閃避談

桃園鐵路地下化今舉行中路車站新建動土典禮，但整體工程進度31.55%，比預期落後5.95%，且受人力、建材原料上漲及地下...

「憲光二村眷村文化園區」一期修復完工揭牌 明開館

桃園市龜山區憲光二村2006年登錄為歷史建築，也是全國唯一全區保留憲兵眷村，藉著電視劇「光陰的故事」讓典型樸實的眷舍風貌...

南瓜馬告麵包、野菜沙拉 復興居民打造「原民」創意料理

桃園市復興區原鄉特產眾多，不過山區資源不足及下山交通時間長，為推廣山上特色開辦創意料理班，教導製作南瓜馬告麵包、洛神花思...

自助桌遊店暗藏賭博歪風 民代批新竹麻將館林立無人管

新竹市近期陸續開幕多家以「自助休閒桌遊店」為名的麻將館，且主打自助服務24小時營業，吸引許多民眾前去消費，卻引發居民憂慮...

影／台中紅牛國際展演賽事 特勤隊進駐反恐全面升級

「Red Bull Showrun Taichung」國際賽車展演9月28日在台中市政路舉行，台中市警察局副局長郭士傑表...

台3連續彎道速限60公里 苗縣新建3支測桿10月1日啟用執法

台3線苗栗縣境全長約56公里，有多處彎道，吸引大型重機車隊馳騁，摔車傷亡事故頻傳，目前全線已裝設19支固定桿及區間測速，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。