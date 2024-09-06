桃鐵地下化缺經費 萬美玲籲中央埋單、鐵道局長楊正君快閃避談

桃園鐵路地下化今舉行中路車站新建動土典禮，但整體工程進度31.55%，比預期落後5.95%，且受人力、建材原料上漲及地下化出土段向南延伸等因素影響，原本預算1048億元已不足支應，交通部鐵道局預估要增加769億元，提案增加經費按原計畫「中央75%、地方25%」比例分攤，但地方政府與國民黨立委萬美玲主張中央買單，各方意見將送國發會審議。

桃園鐵路地下化除了軌道下地，還包括桃園、內壢、中壢3個車站重建，鳳鳴、中路、中原、桃園醫院和平鎮5個車站新建案；今天動工的中路車站包含周邊軌道建設長約2.07公里工程總經費163.6億元，預計2030年完工。除此之外，整個地下化工程還有新北端的鳳鳴、桃園端的桃醫與內壢未動工。

挑到鐵道局長楊正君致詞時以「火力全開」形容鐵道局辦理桃園鐵路地下化的積極度，指現在工程發包非常困難，國家有非常多的重大公共工程在進行，鐵道局能在今年完成4個標案，標案金額超6百多億元，除了鐵道局人員功勞，還要感謝參與建設的營造公司。

萬美玲致詞時也肯定鐵道局基層的積極度，但她也提到建設經費不足問題，喊話中央補足預算。她會後受訪表示，「中央75%、地方25%」比例分攤方式是在總經費1048億元的條件下談妥，後來因發包不順、原物料上漲等情要增加預算，應由負責控管發包的中央政府埋單

桃園副市長王明鉅今出席活動，面對媒體追問也表示增加預算金額龐大，地方難以負擔；財政局長歐美鐶則指出，桃園的中央統籌分配稅款和一般性補助款長年六都墊底，建請中央考量桃園財政壓力沉重、自主財源嚴重不足，給予更多補助。