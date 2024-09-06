金牌共讀站！ 苗縣頭份建國國中「沐光書苑」揭牌啟用

苗栗縣頭份市建國國中「沐光書苑」今揭牌啟用，為學子與社區民眾再添優質閱讀場域，這也是縣府今年啟用的第五處社區共讀站，採特殊減法設計理念，同時導入現代簡約的客家元素，呈現環保永續思維，贏得「法國設計獎」2024金獎的肯定。

建國國中社區共讀站「沐光書苑」由教育部與苗栗縣政府共同補助400萬元，貫穿4間教室而成，面積122坪，其設計導入現代簡約的客家元素，以「圓」的意象貫穿整體空間，採減法設計以表現空間的輕巧與層次感，榮獲國際獎項協會（IAA）設立的「法國設計獎」2024金獎殊榮。

目前共讀站藏書超過1萬7000冊種類多元的書籍，今天上午舉行揭牌啟用儀式，縣長鍾東錦鼓勵學生和社區鄉親長輩善加利用，豐富自己的學識與內涵，人生也會因閱讀而更臻美好。