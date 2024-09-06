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金牌共讀站！ 苗縣頭份建國國中「沐光書苑」揭牌啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「沐光書苑」共讀站融入圓形及客家元素，目前藏書超過1萬7000冊種類多元的書籍。圖／苗栗縣政府提供
「沐光書苑」共讀站融入圓形及客家元素，目前藏書超過1萬7000冊種類多元的書籍。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市建國國中「沐光書苑」今揭牌啟用，為學子與社區民眾再添優質閱讀場域，這也是縣府今年啟用的第五處社區共讀站，採特殊減法設計理念，同時導入現代簡約的客家元素，呈現環保永續思維，贏得「法國設計獎」2024金獎的肯定。

建國國中社區共讀站「沐光書苑」由教育部與苗栗縣政府共同補助400萬元，貫穿4間教室而成，面積122坪，其設計導入現代簡約的客家元素，以「圓」的意象貫穿整體空間，採減法設計以表現空間的輕巧與層次感，榮獲國際獎項協會（IAA）設立的「法國設計獎」2024金獎殊榮。

目前共讀站藏書超過1萬7000冊種類多元的書籍，今天上午舉行揭牌啟用儀式，縣長鍾東錦鼓勵學生和社區鄉親長輩善加利用，豐富自己的學識與內涵，人生也會因閱讀而更臻美好。

另外，針對近來引發紛擾與爭議的國中教育會考升學機制，鍾東錦認為應遵循教育部「就近就學」政策，毋須過於細分，「維持原狀」最能契合政策，不能因部分家長不同的聲音就貿然變動。他強調，偏鄉和弱勢孩子要仰賴教育翻轉人生，教育政策和資源的挹注，本應盡量公平，不應剝奪他們受教的權益。

「沐光書苑」由教育部與苗栗縣政府共同補助400萬元，貫穿4間教室而成，榮獲「法國設計獎」2024金獎殊榮，今天正式揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
「沐光書苑」由教育部與苗栗縣政府共同補助400萬元，貫穿4間教室而成，榮獲「法國設計獎」2024金獎殊榮，今天正式揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供

人生 鍾東錦

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