南瓜馬告麵包、野菜沙拉 復興居民打造「原民」創意料理

桃園市復興區原鄉特產眾多，不過山區資源不足及下山交通時間長，為推廣山上特色開辦創意料理班，教導製作南瓜馬告麵包、洛神花思康、原風蝦醬佐麵包、野菜天婦羅、柑橘沙拉等。60歲泰雅族參訓學員林春美表示，用在地食材製作富原民特色馬告麵包，讓人相當驚艷。

桃竹苗分署自2016年起，為解決原鄉民眾參訓及訓練資源缺乏的問題，每年持續至桃竹苗轄區偏鄉辦理移地訓練課程，希望能促進轄區偏鄉及原鄉地區民眾參與職業訓練的意願，進而提升在地產業的競爭力。今年特別和復興區公所及羅浮高中合作，共同合作辦理「在地原型食材土地滋味創意料理實務班」，課程融合中餐、西餐、烘焙及飲調等專業課程，指導參訓學員結合在地食材及原生種天然香料植物，讓產地到餐桌零距離，進一步輔導在地觀光產業朝多元發展，同時帶動地方觀光就業機會。

林春美分享，分署在復興區開課，讓她可以不用赴遠地參訓上課，製作的南瓜馬告麵包，外皮以麵粉混合馬告製作，內餡是南瓜泥的甜麵包，具有原鄉風味的麵包。未來會將所學到的烹調技能，運用到即將投入的民宿工作中，讓來到當地住宿的觀光客，都能感受復興區的物產魅力。

桃園市復興區長蘇佐璽也鼓勵學員將所學技能應用於實際生活或工作中，從而改善家庭經濟狀況，並促進鄉村經濟發展。羅浮高中校長邱嘉增則表示，校內的餐飲專業學習場地不僅提供學生日常學習使用，未來也將繼續提供辦理職業訓練課程，嘉惠更多民眾。