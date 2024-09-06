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自助桌遊店暗藏賭博歪風 民代批新竹麻將館林立無人管

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
桌遊店主打24小時營業，因有電動麻將桌、冷氣，且牌咖多，因此吸引大批消費者上門消費。圖／市議員林彥甫提供
桌遊店主打24小時營業，因有電動麻將桌、冷氣，且牌咖多，因此吸引大批消費者上門消費。圖／市議員林彥甫提供

新竹市近期陸續開幕多家以「自助休閒桌遊店」為名的麻將館，且主打自助服務24小時營業，吸引許多民眾前去消費，卻引發居民憂慮桌遊店幾乎都開設在住宅區內，不僅暗藏賭博，甚至無人管理、缺消防安檢，一旦發生火災恐釀傷亡，民代即要求新竹市府應立即立法，明確規範這類桌遊店。

新竹市議員林彥甫表示，近期新竹市不少業者假借「自助桌遊店」名號，取得合法營業登記證，開始在住宅大樓內或學校附近開設麻將館，引起居民擔憂治安問題，儘管業者都在店門口、網路上張貼禁止賭博或免責聲明公告，仍有許多民眾會在臉書社團發文尋找牌咖，並將自助桌遊店地點及金額寫得一清二楚，但民眾在麻將館聚賭，卻僅能針對行為人開罰，並無法源可以勒令業者停業。

據了解，這類自助桌遊店主打24小時無人管理經營，消費者只要前來上門消費，利用QRcode就能手機付款租借場地，且因主打電動麻將桌設備，燈光明亮、有冷氣，現場也有販售零食飲料，或是可玩其他種類桌遊，因此頗受賭客歡迎，甚至公然在店內吸菸聚賭。

新竹市北區一處社區李姓主委即表示，他們社區近期即開設這類麻將館，離派出所很近卻很大膽，雖然居民抗議，但仍無法阻止業者營業，讓居民擔憂麻將館24小時營業、無人管理，萬一有菸蒂恐會引發火災，且麻將館聚集不認識的人打麻將，也有治安疑慮，呼籲有關單位能正視問題。

市議員蔡惠婷表示，新竹市以桌遊為名義申請營業登記的麻將館就有11家，還有許多連營業登記都沒有，不在列管名單內，甚至東區還有麻將館就開在補習班樓上，出入人員共用電梯且身分複雜，還曾有高中生出入麻將館，影響學生學習及安全。

市議員廖子齊要求，假桌遊真麻將館應退出住宅區及學區周邊，因這類店家與夾娃娃機店同樣有噪音及治安隱患，桌遊店以合法掩護麻將館非法經營的手法，顯示公權力對業者的法規漏洞缺乏有效的管理機制，呼籲市府應儘速比照管理娃娃機店草擬自治條例，明確規範這類行業的設立區域，並加強對違法業者的主動稽查。

新竹 桌遊 麻將

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