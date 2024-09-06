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台3連續彎道速限60公里 苗縣新建3支測桿10月1日啟用執法

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台3線苗栗路段再增設三支固定式測速桿，將於10月1日啟用執法。圖／苗栗縣警局提供
台3線苗栗路段再增設三支固定式測速桿，將於10月1日啟用執法。圖／苗栗縣警局提供

台3線苗栗縣境全長約56公里，有多處彎道，吸引大型重機車隊馳騁，摔車傷亡事故頻傳，目前全線已裝設19支固定桿及區間測速，經立法院交通委員會考察決議，苗栗縣警察局於三灣鄉台3線103.1公里處、103.5公里處及獅潭鄉台3線121.9公里處，再各建置一支固定式測速桿，將於10月1日啟用執法。

警察局交通隊統計，台3線苗栗路段，去年1月至今年7月共發生8件死亡車禍。今年4月中，立委邱鎮軍曾邀立法院交通委員會到台3線考察，會中決議增設置固定式測速照相設備，始能強化速度管理，維護台3線用路人通行安全，經後續會勘擇點，確定在三灣鄉台3線103.1公里處、三灣鄉台3線103.5公里處及獅潭鄉台3線121.9公里處各設置一支固定式測速桿。

縣警局表示，新設置固定式測速桿，將於10月1日起啟動執法，三路段的道路速限均為60公里，請用路人遵守。此外，位於竹南鎮永貞路與勝利街口之固定式測速照相桿，經警察局滾動式調整，將拍攝違規方向由往南，改為往北拍攝。

縣警局長陳世煌表示，在易肇事路段設置測速照相設備，主要是讓駕駛人遵守車速限制，執法的目的不是開罰，而是為了維護用路人的安全，期許大家共同維護交通安全與順暢。

測速 警察

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