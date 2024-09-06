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小黃拒載繞路 公會籲乘客別和對方硬碰硬

聯合報／ 記者黃羿馨陳俊智／連線報導
新竹網路傳出近期有輛專載年輕嫩妹、繞路、不放人下車的「恐怖計程車」，司機被檢舉撤照後，近期又被民眾發現換車復駛，引起民眾恐慌。圖／取自臉書「新竹大小事」
新竹網路傳出近期有輛專載年輕嫩妹、繞路、不放人下車的「恐怖計程車」，司機被檢舉撤照後，近期又被民眾發現換車復駛，引起民眾恐慌。圖／取自臉書「新竹大小事」

大眾運輸越來越普及，計程車變多，拒載、繞路和未依規定跳表收費等爭議也不少。桃園1999專線去年接獲534件關於計程車爭議的陳情案，今年截至目前也有334件，其中不乏公部門無解的疑難雜症，只能靠民間通力合作；桃園市計程車客運業商業同業公會理事長李樹木表示，若情節嚴重，也不排除串連抵制。

桃園一名具計程車職業駕照與執業登記證的孫姓男子與計程車行合作，長年租公司車在新竹巨城周邊繞行載客，但因為專挑年輕女性、繞路又態度惡劣屢傳爭議，經民眾在網路平台披露沉寂一陣子，但近日有民眾在新竹火車站附近發現他換了一輛車繼續載客，且服務品質依舊沒有改善。

據了解，孫男因載客爭議被告妨害自由，案件由新竹檢警偵辦中，車行昨天也解除合作關係，但判刑確定前，他仍有執業資格，只要有車行願意合作，仍有可能上路載客，核發執業登記證的桃園市警察局也坦言頭痛。

李樹木表示，態度惡劣的計程車司機不能說完全沒有，但通常經民眾投訴、車行懲處都會改善。與計程車有關的社會事件，公會也會關注及調查，情節嚴重者，公會會提醒會員及同業注意人品問題。民眾乘車若遇爭議事件，切記不要跟對方硬碰硬，避免爭執升溫引發更嚴重衝突。

桃園 計程車司機 車行

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