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上周才剛啟用 桃園幼兒園被點名多項缺失

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市立桃園幼兒園上周落成啟用，但周邊環境設施不友善，除了避車彎空間不足，園外還有生鏽的施工圍籬可能刮傷孩童，被議員點名改進；教育局回應，已責成施工廠商及相關單位8日前改善完畢。

桃園幼兒園位在桃園區慈文路，工程總經費約1.17億元，目前規畫可收48名2歲幼生和78名3到5歲幼生，開學一周，已陸續有人報到，但民進黨市議員黃瓊慧指幼兒園還有很多缺失，不僅落成當天電話線還沒牽，家長洽詢打不通，周邊環境也危機四伏。

黃瓊慧指出，幼兒園外的避車彎空間不足，只能停一輛休旅車，接送動線不佳，幼兒園外還有生鏽的施工圍籬，近日風大隨時可能倒塌。另外，施工時的臨時工務所未拆阻斷人行通道，通道上還有裸露自來水表可能絆倒民眾，呼籲市府重新檢視，不要罔顧教學環境安全。

教育局強調幼兒園空間設施均有驗收，安全無虞，開學至今也都正常運作，電信設備預計1周內由新建工程處完成。幼兒園外的環境缺失，已責成廠商及相關單位處理，預計8日改善完畢。

幼兒園 教育局 桃園

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