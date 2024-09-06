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老兵癱瘓30年 「袍澤計畫」協助復健

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
內政部「袍澤計畫」協助服役受傷的人員；醫學系畢業的替代役男孫語廷（右起）、張紹昱，運用專長照顧當兵受傷的楊進坤（前）。記者朱冠諭／攝影
內政部「袍澤計畫」協助服役受傷的人員；醫學系畢業的替代役男孫語廷（右起）、張紹昱，運用專長照顧當兵受傷的楊進坤（前）。記者朱冠諭／攝影

役男服役期間傷殘成為家人心中的痛，內政部推動袍澤計畫，運用替代役人力協助服役受傷者居家服務。55歲楊進坤30年前在金門服役時，因意外造成脖子以下全癱瘓，這項計畫2011年上路後，由醫學專業的替代役男協助他復健，讓楊的母親減輕重擔，也感受袍澤溫暖。

「袍澤計畫」由內政部編列預算，在全台各地推動，桃園市府承辦北區7縣市，昨舉辦座談會，包含受傷退役的退伍軍人、家屬出席，桃園市副市長王明鉅、內政部主任秘書黃駿逸到場。

楊進坤在金門服役時，因鍋爐維修意外脖子以下全癱，楊媽媽回憶當時急著湊錢，連夜坐車趕路去看兒子，看到兒子全身是傷，被紗布包到只剩兩眼時差點昏倒，現在回想還會害怕；當時她白天照護兒子、晚上到工廠上班，一天只睡4、5個小時，直到2011年政府推動袍澤計畫，重擔才輕了一些。

楊進坤因腦部神經受損，康復後肌肉攣縮，手指僵硬緊繃、甚至疼痛；桃園市民政局安排具有醫學背景的生活協助替代役到府服務，26歲孫語廷、張紹昱分別畢業於台大醫學系、長庚大學醫學系，每周5天、每天6小時陪伴照顧，還安排抓握、伸展、蹲站等復健課程。

桃園市民政局長劉思遠表說，桃園市去年、今年共有10人提申請，運用替代役人力，提供服役受傷人員居家協助、就醫領藥及陪伴關懷等服務，讓家屬有喘息機會；市府也編預算，每年三節派員訪視，並發放慰問金。

桃園 醫學

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