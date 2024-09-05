鄉內6條路線一併轉型 新竹寶山爭取幸福巴士無縫接軌

新竹縣寶山鄉有2條新竹客運不續營路線，鄉公所爭取開辦幸福巴士，連同鄉內行駛多年的4條溫馨巴士路線一併轉型，打造6條幸福巴士路線，希望11月就能無縫接軌照顧鄉民搭乘的權益。

新竹區監理所副所長陳俊宏今天率員專程拜訪寶山鄉長邱振瑋，共同商討幸福巴士的籌備進度。

會中，邱振瑋宣布寶山鄉代表會已通過1450萬元的幸福巴士預算案，希望山湖線、新城線、雙城A線、雙城B線、新竹-三峰線（5602）及新竹-新城線（5603）等6條主要路線能持續無縫接駁，保障寶山鄉民搭乘大眾運輸的權益不受影響，並享有更舒適的交通服務。

邱振瑋強調，新竹客運2條不續營路線將在10月底停駛，中央提供補助辦理幸福巴士，希望11月就能無縫接軌；鄉內的溫馨巴士行駛多年，共有4條路線，每年也都會辦理招標並營運至年底，鄉公所計畫將溫馨巴士、竹客停駛路線一併轉型為幸福巴士。

邱振瑋指出，他深知公共交通對居民生活的重要性，因此呼籲不要削減或中斷這些關鍵運輸路線。鄉公所致力提升居民生活品質，幸福巴士計畫正是對鄉民表達貼心關懷的重要項目。