桃園市公立幼兒園門口及周邊人行道禁菸 違者最高罰1萬元
桃園市衛生局表示，菸害防制法去年3月22日增訂幼兒園為全面禁止吸菸場所，但未將校門口、周邊人行道園區外納入禁菸場所範圍，為守護兒少健康，市府今年8月29日公告指定公立幼兒園校門口及周邊人行道全面禁止吸菸，宣導期3個月，違規者最高可罰1萬元，呼籲癮君子遵守規範。
衛生局說明，為減少民眾受二手菸危害健康，桃園市逐步擴大無菸環境，2015至2023年間陸續公告大溪和平老街、高中職以下學校周邊人行道、13處衛生單位周邊、公車候車亭、連鎖便利商店、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊、華泰名品城戶外休憩區及周邊區域、社會住宅周邊所屬區域納入禁菸區，至年7月已公告2889處戶外禁菸場所，與市民朋友共同努力營造清新、健康的居住城市。
衛生局指出，無論傳統紙菸或新興菸品都會危害健康，二、三手菸也一樣，還未戒菸的民眾，可透過免費戒菸諮詢專線0800636363或至衛生局無菸網網站查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構等資源協助戒菸，早日擺脫菸癮。此外，如符合設籍桃園市且40歲以上具重度吸菸史者，本市提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可至衛生局肺癌篩檢預約平台申請。
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