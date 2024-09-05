快訊

柯文哲上囚車畫面曝光！他穿米白色外套、雙手上銬 支持者高喊：主席加油

柯文哲偵訊2.5小時羈押禁見 法院裁定理由曝光「明知違法仍執意為之」

直播／柯文哲羈押了！第二回合羈押庭結果逆轉 法院今裁定收押禁見

桃園市公立幼兒園門口及周邊人行道禁菸 違者最高罰1萬元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園衛生局公告公立幼兒園周邊禁菸。圖／衛生局提供
桃園衛生局公告公立幼兒園周邊禁菸。圖／衛生局提供

桃園市衛生局表示，菸害防制法去年3月22日增訂幼兒園為全面禁止吸菸場所，但未將校門口、周邊人行道園區外納入禁菸場所範圍，為守護兒少健康，市府今年8月29日公告指定公立幼兒園校門口及周邊人行道全面禁止吸菸，宣導期3個月，違規者最高可罰1萬元，呼籲癮君子遵守規範。

衛生局說明，為減少民眾受二手菸危害健康，桃園市逐步擴大無菸環境，2015至2023年間陸續公告大溪和平老街、高中職以下學校周邊人行道、13處衛生單位周邊、公車候車亭、連鎖便利商店、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊、華泰名品城戶外休憩區及周邊區域、社會住宅周邊所屬區域納入禁菸區，至年7月已公告2889處戶外禁菸場所，與市民朋友共同努力營造清新、健康的居住城市。

衛生局指出，無論傳統紙菸或新興菸品都會危害健康，二、三手菸也一樣，還未戒菸的民眾，可透過免費戒菸諮詢專線0800636363或至衛生局無菸網網站查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構等資源協助戒菸，早日擺脫菸癮。此外，如符合設籍桃園市且40歲以上具重度吸菸史者，本市提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可至衛生局肺癌篩檢預約平台申請。

人行道 戒菸 桃園 社會住宅 禁菸 華泰名品城

延伸閱讀

汐止中興路人行道工程 會勘協調樹穴、候車亭配置

高雄行人等紅燈曝曬崩潰 議員提「仿效2國家」遮陽設備

桃市房屋稅徵收率自治條例修正草案 提報議會審議

戒斷菸癮不能只靠意志力 醫師：3方法提高成功率

相關新聞

鄉內6條路線一併轉型 新竹寶山爭取幸福巴士無縫接軌

新竹縣寶山鄉有2條新竹客運不續營路線，鄉公所爭取開辦幸福巴士，連同鄉內行駛多年的4條溫馨巴士路線一併轉型，打造6條幸福巴...

桃園市公立幼兒園門口及周邊人行道禁菸 違者最高罰1萬元

桃園市衛生局表示，菸害防制法去年3月22日增訂幼兒園為全面禁止吸菸場所，但未將校門口、周邊人行道園區外納入禁菸場所範圍，...

14組國內外科技藝術家 將於桃園展演13場無人機秀

雖然暑假已過，有「桃園版華山」之稱的中原文創園區，持續有多樣豐富的展演活動，有14組國內外科技藝術家結合多達13場的無人...

竹客不續營路線新增兩家客運接手 敬老愛心卡無縫接軌

新竹客運因營運策略考量，有多條路線不續營，其中32條路線最近由亦捷科際、捷乘客運陸續接棒提供乘載服務，新竹縣政府與接駛業...

兒30年前服役意外癱瘓…當時每天僅睡4小時 她感謝袍澤服務幫減輕重擔

內政部主辦、桃市府承辦年度「北區縣市役路相伴—袍澤情深座談活動」，今邀請北區7縣市因服義務役受傷退役的袍澤弟兄及家屬與會...

公有、民營市場亂象多…審計處促管理 桃園市府：陸續整頓

桃園市目前有23處公有零售市場包括委外經營10處、機關自行招租的傳統市場15處（2處兼具委外及傳統市場），審計處發現這1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。