14組國內外科技藝術家 將於桃園展演13場無人機秀

雖然暑假已過，有「桃園版華山」之稱的中原文創園區，持續有多樣豐富的展演活動，有14組國內外科技藝術家結合多達13場的無人機演出，還有聯合多間品牌辦理的「星人風潮趴」市集活動，提供了多采多姿的娛樂選擇，詳細展覽資訊及精采活動，請關注中原文創園區官方網站或粉絲專頁。

9月7日至10月13日「藝遊東南:色彩與故事」展覽，透過文化交流活動，落實台灣友善多元的社會價值；「2024 TAxT桃園科技藝術節：超智域一場人與AI的競賽」將在9月20日至10月13日在中原文創園區展出，邀請來自台灣、日本、英國及義大利共14組的科技藝術家，並結合多達13場的無人機演出及5場的教育推廣活動，讓民眾能夠對AI與人類未來發展有更深入的了解及想像。

9月14日至9月28日的「熱戀泡泡主題影展」放映多部關於青春、夢想及愛情的感人電影；還有為了能讓民眾感受被星空包圍的夜晚，「星空影院巡迴計畫」，播放來自法國的票房電影「芭嘻狂潮」，9月29日也特別與公共電視合作，推出「台灣國際兒童影展-我的英雄之旅」，在園區播出斯洛伐克的動畫片「小小蜘蛛出門去」富想像力及教育意義。