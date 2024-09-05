新竹園道五停車場延期啟用 市府：檢驗結構安全

新竹市園道五地下停車場原訂9日啟用，有議員說，收到邀請函卻又被告知要延期，質疑市府連辦啟用典禮都有狀況。市府說，將進行結構體安全檢驗及壓力測試，確認無虞再啟用。

民進黨新竹市議員曾資程向中央社記者表示，日前他收到邀請函，主題為「馬偕地下停車場啟用典禮」，還署名由新竹市代理市長邱臣遠及新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆共同邀請。

曾資程質疑，這個停車場工程明明是爭取中央前瞻建設經費的「園道五地下停車場」，為何完工後卻改名為馬偕地下停車場，還與新竹馬偕醫院共同發出邀請，會讓人以為地下停車場是新竹馬偕醫院的BOT促參案。

此外，曾資程說，這張邀請函上寫的停車場啟用典禮時間為9月9日，但經確認這場典禮明明要延期舉行，市府卻搞烏龍先發出邀請函，質疑「市政螺絲始終拴不緊，連辦個啟用典禮都狀況連連」。

曾資程指出，停車場工程已完成驗收但還未經過壓力測試，啟用後若工程、設備、設施及動線有缺失，恐又要停用改善，市府團隊像無頭蒼蠅、亂無章法。

對此，新竹市政府工務處透過文字表示，原預計9月5日取得使用執照，市府在啟用前主動委託相關單位就地下層結構體安全性進行檢驗，同時配合台電測試智慧停車設備及充電樁設施，待確認結構鑑定安全無虞、充電樁供電穩定及停管設備壓力測試完成，啟用時間將另行公布。

有關停車場名稱被命名為馬偕地下停車場一事，工務處指出，因新竹馬偕醫院積極配合停車場與醫院間地下連通道工程時的空間調整，基於尊重院方，因此在邀請卡上共同署名邀請。而停車場命名則是考量民眾辨識度，暫以馬偕地下停車場命名，後續會廣納意見研議停車場命名事宜。