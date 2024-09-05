竹客不續營路線新增兩家客運接手 敬老愛心卡無縫接軌

新竹客運因營運策略考量，有多條路線不續營，其中32條路線最近由亦捷科際、捷乘客運陸續接棒提供乘載服務，新竹縣政府與接駛業者合作，今天同步宣布新竹縣敬老愛心卡將無縫接軌，9月起陸續銜接後，符合條件的縣民權益不會中斷。

新竹縣長楊文科表示，現行敬老愛心卡可使用範圍包含客運、計程車、台鐵，其中客運部分與縣府簽約共有10家業者，包含新竹客運、金牌客運、國光客運、中壢客運、苗栗客運、科技之星、日豪客運、亞通客運、關西鎮及五峰鄉幸福巴士；9月起新增亦捷科際、捷乘客運，將分別銜接原由新竹客運行駛的32條路線，都可使用敬老愛心卡點數扣點搭乘。

縣府社會處表示，縣府推廣使用敬老愛心卡搭乘大眾運輸工具，希望達到社會參與、健康促進及活躍老化的政策，繼去年8月1日起可使用於台鐵，11月8日起新增日豪客運，今年再增亞通客運、關西鎮及五峰鄉幸福巴士，提供民眾更多元的交通工具選擇。