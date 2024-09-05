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竹客不續營路線新增兩家客運接手 敬老愛心卡無縫接軌

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣政府與客運業者合作，接續行駛新竹客運不續營路線，今天並宣布兩家客運都可使用敬老愛心卡點數扣點搭乘。 圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府與客運業者合作，接續行駛新竹客運不續營路線，今天並宣布兩家客運都可使用敬老愛心卡點數扣點搭乘。 圖／新竹縣政府提供

新竹客運因營運策略考量，有多條路線不續營，其中32條路線最近由亦捷科際、捷乘客運陸續接棒提供乘載服務，新竹縣政府與接駛業者合作，今天同步宣布新竹縣敬老愛心卡將無縫接軌，9月起陸續銜接後，符合條件的縣民權益不會中斷。

新竹縣長楊文科表示，現行敬老愛心卡可使用範圍包含客運、計程車、台鐵，其中客運部分與縣府簽約共有10家業者，包含新竹客運、金牌客運、國光客運、中壢客運、苗栗客運、科技之星、日豪客運、亞通客運、關西鎮及五峰鄉幸福巴士；9月起新增亦捷科際、捷乘客運，將分別銜接原由新竹客運行駛的32條路線，都可使用敬老愛心卡點數扣點搭乘。

縣府社會處表示，縣府推廣使用敬老愛心卡搭乘大眾運輸工具，希望達到社會參與、健康促進及活躍老化的政策，繼去年8月1日起可使用於台鐵，11月8日起新增日豪客運，今年再增亞通客運、關西鎮及五峰鄉幸福巴士，提供民眾更多元的交通工具選擇。

社會處提醒長輩及持有身心障礙證明的縣民，依老人福利法及身心障礙者搭乘國內大眾運輸工具優待實施辦法規定，搭乘國內大眾運輸業者享有半價優待，歡迎符合資格的縣民朋友多利用。

捷乘客運接棒提供乘載服務，共有7條縣市路線將陸續接手。圖／新竹縣政府提供
捷乘客運接棒提供乘載服務，共有7條縣市路線將陸續接手。圖／新竹縣政府提供
亦捷科際接續行駛竹客25條不續營路線。圖／新竹縣政府提供
亦捷科際接續行駛竹客25條不續營路線。圖／新竹縣政府提供

大眾運輸 新竹

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