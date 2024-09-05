兒30年前服役意外癱瘓…當時每天僅睡4小時 她感謝袍澤服務幫減輕重擔

內政部主辦、桃市府承辦年度「北區縣市役路相伴—袍澤情深座談活動」，今邀請北區7縣市因服義務役受傷退役的袍澤弟兄及家屬與會，包括軍方代表、民間團體、役政人員及替代役男共400多人出席，桃園市副市長王明鉅及內政部主任秘書黃駿逸也到場，致贈中秋節慰問金及禮品。

民政局長劉思遠表示，桃園市袍澤服務計畫服務對象共10人，運用替代役人力，提供服役受傷人員居家協助、就醫領藥及陪伴關懷等服務，讓家屬有喘息機會；桃園市另也自編預算，每年三節皆會前派員訪視並發放慰問金，同時舉辦陽光學習活動，讓袍澤弟兄及家屬感受到國家對他們的照顧及感謝之意。

55歲楊進坤在金門服務時，因鍋爐維修意外造成脖子以下全癱，楊媽媽得知後急忙跟朋友湊錢，連夜坐火車從台南趕到台北，看到兒子全身是傷，被紗布包到只剩一雙眼睛差點昏倒。

楊媽媽回憶，即使過了30年，想到還是覺得害怕，那時她白天照護、晚上到工廠上班，1天只睡4、5個小時，現在回想已經不記得怎麼度過那段日子，2011年政府開始推動袍澤服務計畫，她肩上的重擔才稍微輕了一些。

楊進坤因為腦部神經受損，康復後出現肌肉攣縮等症狀，手指變得僵硬緊繃、甚至疼痛。民政局安排具有醫學背景的生活協助替代役到府服務，26歲孫語廷及張紹昱分別畢業於台大醫學系及長庚大學醫學系，2人從8月開始進行一周5天、每日6小時的服務，除了陪伴，替代役男更幫楊進坤安排一系列復健課程，從抓握、伸展到蹲站，看著楊進坤一天天的進步，讓他們更確信從醫的價值。