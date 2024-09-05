公有、民營市場亂象多…審計處促管理 桃園市府：陸續整頓

桃園市目前有23處公有零售市場包括委外經營10處、機關自行招租的傳統市場15處（2處兼具委外及傳統市場），審計處發現這15處傳統市場有8處市場外面違規攤販多，不但影響合法攤商經營權益，也有占用道路或停車格營業等現象，破壞市容。

審計處另外從網路搜尋出27個民營傳統市場未經市府核准營業，也未納管，有的規模遠大於公有傳統市場，衍生土地使用、消防安全、食品衛生等面向的問題，而且所涉權責機關及法規繁雜，實際執行時也須各機關間協調與合作，亟待全面清查民營市場及列管，並督促研議有效跨機關督導管考機制。

市政府經發局表示，過去一直督促公有市場改善環境，尤其是地方關注中壢新明市場，市政府8月5日起執行周邊（明德路）市容景觀及交通改善計畫，包括在分隔島堆放貨品雜，勸導、取締並進，至9月2日已完成明德路道路環境清理、滅鼠、路樹修剪、路燈開關箱更新及改善，連分隔島土壤都置換與補植栽。不到一個月取締違規停車363件，違規攤販18件，清除垃圾量及資收量（攤棚、攤架視同廢棄物清除）合計4984公斤；現在每日由警察局、環保局派員巡查外，也不定時聯合稽查維持成果，也會繼續執行其他公有、民營市場改善環境計畫。

審計處除了指出公有市場要加強管理，也要求市政府要同時管理非公有市場，因為按中央法規零售市場所指的是經直轄市或縣市主管機關核准，於都市計畫市場用地或非都市土地的甲、乙、丙種建築用地，以零售及劃分攤位方式的營業場所，公有、民有市場設立前都要申請核准，並應有自治組織維護市場公共安全、環境衛生等。審計處從網路搜尋出忠貞等27處非公有市場，但是因目市府未列管民有市場，這些市場都未經核准營業，有必要按桃園市攤販集中區管理自治條例列管。

經發局表示，非公有市場因為存在已久，而且規模形式並非完全相同，有的是以公司或協會方式登記申請，分屬不同的局處，即便同樣是經發局，也有可能是不同科的業，更特別的事，住宅區內依法不能設立市場，但是這些市場早在法規訂定前就存在，像忠貞市場就是這樣。不過市府還是會透過區公所和市警局、衛生、環保局等單位嚴格執行消防安全、食品衛生、傳染病防制等檢查與取締周邊違規設攤、交通違規。