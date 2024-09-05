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新竹南寮天橋拆了 預計下月建置南寮國小通學步道

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
南寮國小前天橋拆除，市府規畫以建置通學步道保護學生上下學步行安全。圖／竹市府提供
南寮國小前天橋拆除，市府規畫以建置通學步道保護學生上下學步行安全。圖／竹市府提供

啟用超過40年的南寮天橋終於拆除，因天橋使用率極低，且一側雖連結對向路側，另一邊卻是連接校園內，不僅無法提供路人使用，對學生也存在安全隱患，更不便於身障者使用，因此新竹市府在日前將其拆除，預計下個月起將接續辦理建置南寮國小通學步道，真正保障學生上下學安全。

南寮國小通學步道建置工程預計以優化南寮國小校園周邊通學步道動線，保護學生步行通學安全，過去南寮天橋雖同樣是為了避免學生過馬路有危險而興建，但因除了天橋之外，並沒有完整的人行道路網，使得學生即便利用天橋過馬路，仍要走在路邊與車爭道，並沒有比較安全。

新竹市府工務處考量這座位於東大路三段南寮國小前的天橋已經使用超過40年，不僅使用率相當低，且長期占據路側、影響人行環境，還容易造成駕駛視線死角，天橋階梯對無障礙者使用上也極不友善，因此決議利用通學步道計畫銜接，先拆除天橋，還能改善市容景觀、恢復都市天際線。

新竹市近年陸續拆除大量天橋，市區內天橋已所剩無幾，除了考量天橋使用年限已屆，另方面也是因天橋使用上不方便，民眾並不愛使用，且對行動不便者來說天橋反而才是障礙，因此近年陸續以平面的行人穿越道做優先改善方式。

市府工務處指出，南寮天橋已在3天內拆除完成，目前僅剩天橋地坪修補工作正在施作，預計於10月開始接續辦理南寮國小通學步道建置工程，以優化南寮國小校園周邊通學步道動線，期望通學步道完工後，更進一步保護學生步行通學安全。

人行道 新竹

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