亮系衣物隨身配！竹縣長楊文科戴小黃帽宣導通學安全

新竹縣政府為維護學童通學安全，7年來已在全縣13所學校設置交通寧靜區，今年將再新增芎林國中、鳳岡國中、鳳岡國小等3處，後續將攜手各鄉鎮市公所，期望將全縣100多校周邊都納入畫設，確保學生上、下學走斑馬線穿越路口的交通安全。

此外，縣府與各鄉鎮市公所共同向中央爭取「校園周邊及行車安全道路改善計畫」共19案，工程也將於年底前陸續完工。

新竹縣長楊文科為宣導學生上下學的交通安全，今天清晨在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所前往嘉豐國小，宣導學生交通安全知識。楊文科並配戴小黃帽，一一發送宣導禮物給學童，希望師生一同落實「亮系衣物隨身配、安全保障更加倍」 的作法。

楊文科表示，交通部訂每年9月為「交通安全月」，國中小新學期已來到，呼籲學生通學要多注意交通安全，鼓勵學生配戴小黃帽，書包掛上反光配件來加強能見度；穿越道路時也應眼觀四面、耳聽八方，遵守小綠人號誌並從行人穿越道上通過。家長行經校園周邊時，也請多留意並停讓步行學生，共同為兒少交通安全盡一分心力。