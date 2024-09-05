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亮系衣物隨身配！竹縣長楊文科戴小黃帽宣導通學安全

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天清晨頭戴小黃帽，在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所主管前往嘉豐國小宣導學生交通安全知識。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天清晨頭戴小黃帽，在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所主管前往嘉豐國小宣導學生交通安全知識。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為維護學童通學安全，7年來已在全縣13所學校設置交通寧靜區，今年將再新增芎林國中、鳳岡國中、鳳岡國小等3處，後續將攜手各鄉鎮市公所，期望將全縣100多校周邊都納入畫設，確保學生上、下學走斑馬線穿越路口的交通安全。

此外，縣府與各鄉鎮市公所共同向中央爭取「校園周邊及行車安全道路改善計畫」共19案，工程也將於年底前陸續完工。

新竹縣長楊文科為宣導學生上下學的交通安全，今天清晨在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所前往嘉豐國小，宣導學生交通安全知識。楊文科並配戴小黃帽，一一發送宣導禮物給學童，希望師生一同落實「亮系衣物隨身配、安全保障更加倍」 的作法。

楊文科表示，交通部訂每年9月為「交通安全月」，國中小新學期已來到，呼籲學生通學要多注意交通安全，鼓勵學生配戴小黃帽，書包掛上反光配件來加強能見度；穿越道路時也應眼觀四面、耳聽八方，遵守小綠人號誌並從行人穿越道上通過。家長行經校園周邊時，也請多留意並停讓步行學生，共同為兒少交通安全盡一分心力。

縣府指出，除了「校園周邊及行車安全道路改善計畫」19案將在年底完工，今年「永續提升人行安全計畫」也獲中央核定補助12案，總經費1億8209萬元，施作地點涵蓋竹北、竹東、關西、新埔、新豐及尖石鄉，其中有8案為改善校園周邊的人行道步道，包括文興國中、文興國小、東興國中、嘉豐國小、松林國小、秀巒國小、尖石國中、梅花國小，盼能改善現有道路，提供學生更寬敞、安全的通學道路。

新竹縣長楊文科今天清晨頭戴小黃帽，在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所主管前往嘉豐國小宣導學生交通安全知識。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天清晨頭戴小黃帽，在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所主管前往嘉豐國小宣導學生交通安全知識。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天清晨頭戴小黃帽，在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所主管前往嘉豐國小，宣導學生交通安全知識。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天清晨頭戴小黃帽，在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所主管前往嘉豐國小，宣導學生交通安全知識。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天清晨頭戴小黃帽，在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所主管前往嘉豐國小宣導學生交通安全知識。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天清晨頭戴小黃帽，在學生上學時段，率教育局、警察局、交旅處及新竹區監理所主管前往嘉豐國小宣導學生交通安全知識。圖／新竹縣政府提供

新竹 校園 楊文科

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