中元普度新3燒 桃園多元代金增2.38倍、減碳逾300噸

桃園市環保局表示，推廣寺廟代辦中元普度兼顧環保，有中壢天德宮、三教紫雲宮及八德指玄宮、三元宮、蘆竹誠聖宮代辦鄰里普度，近萬人響應集中燒、適量燒及替代燒的祭祀，減碳21公噸相當於種植近千株喬木。

環保局指出，三教紫雲宮提供以功、以米代金等多元普度，還有封爐、一爐一炷香減少紙錢和香支的燃燒；三元宮設置環保金爐及推廣以米代金，另增設數個紙錢集中箱，避免同時段燒大量紙錢；誠聖宮推廣紙錢集中燒、LED光明燈代替傳統蠟燭，普度以在地裸裝蔬果祭拜。此外，普度期間，各區清潔隊紙錢集中燒的收運量總量達190公噸，以每公斤紙錢可產生1.5公斤的二氧化碳計算，共可減少約285噸的二氧化碳排放量，也可降低PM2.5約456公斤。

環保局指出，今年各地政、戶政事務所、衛生所及藝文設施管理中心等單位一同響應低碳環保祭祀普度及環境部紙錢新三燒政策，由首長代表上香、利用裸賣蔬果、以米代金、電子爆竹音效以及將紙錢集中處理，達到集中燒、適量燒及替代燒等祭祀作為。桃園市近年推動環保祭祀、淨零排放等政策，民眾的祭祀方式也逐漸改變，今年較去年年同期多元代金增加2.38倍，顯示更多人一起響應環保祭祀紙錢集中燒等政策，讓空氣更清新。