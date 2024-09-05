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民進黨桃園市黨部林月琴服務處成立 盼選舉有斬獲

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
民進黨桃園市黨部「南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立茶會」今上午舉行。記者翁唯真／攝影
民進黨桃園市黨部「南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立茶會」今上午舉行。記者翁唯真／攝影

民進黨桃園市黨部「南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立茶會」今上午舉行，民進黨副秘書長何博文出席表示，民進黨雖然在桃園沒有立委，不過有4位不分區立委在桃園跟市黨部及議員們，努力服務地方，特別代表賴清德總統前來感謝，並希望未來選舉能有所斬獲，民進黨一直都在。

何博文指出，民進黨很不一樣，重視年輕人的栽培，讓民主一代傳一代，有年輕人跟希望的政黨，才看得到未來，因此賴上任後不遺餘力，也推動青年營、國家安全培力營、女性培力營等培養年輕人。

何博文說，也感謝過去拋頭顱灑熱血抵抗威權的前輩，若需要急難救助，民進黨也會提供給予幫助，今年中央政府總預算達3兆，有7成青年可領租屋補貼，基本工資時薪也調整，並重視產業積極做規畫。

何博文表示，雖然沒立委在桃園，不過會盡力照顧鄉親，希望未來選舉在地方及中央都有斬獲，感謝支持者挺民進黨讓民主多元經濟發展延續，守護台灣民進黨是第一品牌。

林月琴說，感謝黃傅淑香讓她服務處跟市黨部在一起，且全力支持，4位不分區立委發下宏願，希望民進黨在桃園持續深耕及服務，她的轄區中壢、平鎮及龍潭，會跟在地議員級黨部一同努力，中央就交給她。

黃傅淑香表示，民進黨一直都在，過去政治上做得不好持續修正，不過會跟4位不分區立委一同團結合作努力服務，持續深耕爭取市民認同，請大家支持民進黨永續發展。

民進黨桃園市黨部「南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立茶會」今上午舉行。記者翁唯真／攝影
民進黨桃園市黨部「南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立茶會」今上午舉行。記者翁唯真／攝影

何博文 桃園 民進黨

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