桃園環南地下道封1車道今起動工 3階施工明年10月完工

交通部鐵道局為加速桃園鐵路地下化平鎮車站工程，平鎮區環南路地下道封閉雙向一車道測試一周後，鐵道局今天起啟動環南路地下道的鐵路地下工程，北部工程分局副分局長嚴家榮今天上午表示，工程人員率先在封閉的地下道內側車道破除分隔島施工，這項地下化工程分3階段進行，預計最快明年10月完工。

鐵道局為推進桃鐵地下化平鎮車站工程進度，進行影響交通困難度較高的平鎮環南地下道地下工程施工，自8月底率先第1階段封閉雙向內側快車道測試交通，經過一周測試，鐵道局工程單位委託義交在地下道兩側出口指揮交通，測試行經環南路地下道車多、交通暢通，順利度過開學交通尖峰期，地下道地下工程今天起動工，凌晨怪手等機具進場，今早破除分隔島往下開挖工程，後續由義交在封閉車道指揮交通。

鐵道局在環南路地下道進行平鎮車站地下化工程，分3階段封路施工計畫，第1階段封閉雙向內側快車道、第2階段封閉東向往中豐路慢車道與機車道、第3階段封閉西向往延平路慢車道及機車道，該計畫工期預計379個工作天。

嚴家榮表示，環南路地下道的平鎮車站地下化工程，第1階段工程，率先從環南路地下道中間地面往下開挖，進行擋土切削樁設施施工，之後再進行第2、3階段左、右側地下擋土排樁工程，每階段施工預計4個多月，該工程預計最快明年10月月完工，施工期間也請車道遵守指揮疏導方向，避免誤闖危險。