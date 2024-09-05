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南庄鄉公所彩繪原住民雕像「四不像」 黑人圖騰挨批…急善後

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉東江新邨路口的2尊原住民雕像，近日有民眾發現重新彩繪後，感覺怪怪的，新的衣飾等圖騰和意象，變成格格不入的「四不像」。圖／民眾提供
苗栗縣南庄鄉東江新邨路口的2尊原住民雕像，近日有民眾發現重新彩繪後，感覺怪怪的，新的衣飾等圖騰和意象，變成格格不入的「四不像」。圖／民眾提供

苗栗縣南庄原住民部落、東江新邨路口的2尊原住民雕像，分別為泰雅族和賽夏族，近日有民眾發現重新彩繪後，感覺怪怪的，第一印象就是「為何作成黑人」、「這個晚上會嚇人」，當地原住民縣議員楊文昌也在臉書發文質疑說「原住民第17族？」

由於雕像重新彩繪後，新的衣飾等圖騰和意象，變成格格不入的「四不像」，引發外界質疑聲浪，部落也表達不滿，要求公所出面說明；鄉公所則表示，受託彩繪的族人私自「發揮創意」，卻背離傳統圖騰，已要求重新修改回正確的傳統圖騰。

楊文昌說，位於南庄大橋東北側約300公尺的「東江新邨」，早在1976年當時的省政府，接受地質專家建議，指原住民部落的鹿場、鹿湖、鹿山、石壁和向天湖等部落，都有地質滑動的安全隱憂，將70多戶集體遷村下山，在市區旁成立東江新邨，目前住戶約有7成泰雅族、3成賽夏族。

他在臉書發文，近日路過東江新邨、苗21線路口，發現以前的2尊水泥製雕像，不論身上衣物圖案、女雕像頭頂的蓮花，都不是傳統泰雅、賽夏的圖騰，難不成是台灣新成立的原住民第17族？兩族人都無法感受應有的傳統意像圖騰，設計施作時發包單位有無徵詢兩族人意見？

他說，過去南庄郵局外牆要彩繪泰雅、賽夏和客家圖騰前，事先都召開公聽會向各族耆老請益，東江新邨此次卻捨本逐末，完全沒有文化敏感度，才會鬧出笑話。

「這個晚上會嚇人，黑皮膚白衣服！居住在南庄鄉原住民膚色有那麼黑嗎？」此事引發網友熱議，有在地族人批評說「沒有經過地方族人的討論，雕像四不像，對當地人不敬，要了解一下是誰沒經過部落的同意下的決定，把我們當作空氣！」，也有人揶揄說「是族人夏天太認真曬黑了嗎？喬丹？布萊恩？阿里？~歐巴馬？你說的是，老外怎變泰雅，或賽夏曬傷了？」

南庄鄉公所今表示，該雕像經過多年風吹雨打斑駁不堪，鄉代下鄉接受陳情後，向鄉公所建議修繕，而東江新邨一名族人毛遂自薦，承攬下6萬多的油漆工程，因為考量他是族人，放手讓承包商「發揮創意」，昨天才陸續接獲各界批評聲浪。

且業者昨天才呈報完工報告，公所尚未辦理驗收，今天已緊急通知業者需立即恢復傳統圖騰，並需與東江新邨部落耆老充分溝通後，再著手修補成正確的圖騰和意象。

2尊原住民雕像重新彩繪後，挨批圖騰和意象變成格格不入的「四不像」；鄉公所今表示，已要求重新修改回正確的傳統圖騰。圖／民眾提供
2尊原住民雕像重新彩繪後，挨批圖騰和意象變成格格不入的「四不像」；鄉公所今表示，已要求重新修改回正確的傳統圖騰。圖／民眾提供

南庄 原住民 彩繪

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