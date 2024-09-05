桃園鐵路地下化 中原車站開工

桃園鐵路地下化工程沿線增加5個車站，其中，中原大學旁中原車站昨天開工，規畫地下3層車站，1座島式月台及3處出入口，工程總經費175.5億元，預計2030年完工，市長張善政表示，車站前的產業專區正在招商，轉運站也在討論方向，希望能同步完工，讓中原大學周遭整體發展。

桃園鐵路地下化全長17.9公里，計畫總經費1047.93億元，除現有桃園、中壢及內壢站，新增鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站，平鎮車站、中壢車站、桃園車站主體工程已進入施工階段，張善政、鐵道局長楊正君等人昨天主持中原站開工，中路站也將於明天開工。

新設中原車站地下3層，設置1座島式月台、3處出入口，月台層皆設無障礙電梯、電扶梯、樓梯等，提供旅客等候與搭乘列車空間，工程總經費約175.5億元，預計2030年完工，楊正君表示，中壢車站每天運量約4.7萬人次，內壢車站人次也達1.4萬人次，分別排名第3及第19，中原車站可望疏緩2車站，並對將來大中壢地區交通跟中原大學周邊發展有助益。

張善政說，鐵道局克服萬難發包，不過中原車站相較中壢及桃園車站老城區，中原車站周邊將來也規畫設置轉運站及產業專區要招商，希望同步啟動，一起完工，搭配泰豐輪胎重劃案，還有現有的中原文創園區，相信未來會是亮眼的指標。