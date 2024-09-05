聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園鐵路地下化 中原車站開工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園鐵路地下化工程沿線增加5個車站，中壢區中原車站位於中原大學旁邊，昨天舉行開工典禮，將新設地下3層車站，1座島式月台及3處出入口，預計2030年完工。記者翁唯真／攝影
桃園鐵路地下化工程沿線增加5個車站，中壢區中原車站位於中原大學旁邊，昨天舉行開工典禮，將新設地下3層車站，1座島式月台及3處出入口，預計2030年完工。記者翁唯真／攝影

桃園鐵路地下化工程沿線增加5個車站，其中，中原大學旁中原車站昨天開工，規畫地下3層車站，1座島式月台及3處出入口，工程總經費175.5億元，預計2030年完工，市長張善政表示，車站前的產業專區正在招商，轉運站也在討論方向，希望能同步完工，讓中原大學周遭整體發展。

桃園鐵路地下化全長17.9公里，計畫總經費1047.93億元，除現有桃園、中壢及內壢站，新增鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站，平鎮車站、中壢車站、桃園車站主體工程已進入施工階段，張善政、鐵道局長楊正君等人昨天主持中原站開工，中路站也將於明天開工。

新設中原車站地下3層，設置1座島式月台、3處出入口，月台層皆設無障礙電梯、電扶梯、樓梯等，提供旅客等候與搭乘列車空間，工程總經費約175.5億元，預計2030年完工，楊正君表示，中壢車站每天運量約4.7萬人次，內壢車站人次也達1.4萬人次，分別排名第3及第19，中原車站可望疏緩2車站，並對將來大中壢地區交通跟中原大學周邊發展有助益。

張善政說，鐵道局克服萬難發包，不過中原車站相較中壢及桃園車站老城區，中原車站周邊將來也規畫設置轉運站及產業專區要招商，希望同步啟動，一起完工，搭配泰豐輪胎重劃案，還有現有的中原文創園區，相信未來會是亮眼的指標。

中原大學 中壢 桃園

延伸閱讀

桃園鐵路地下化新建中原車站動工 估119年底完工

因應智慧製造趨勢 張善政：爭取補助提升競爭力

威廉波特少棒／龜山國小奪亞軍返台 張善政頒發每人2萬元獎金

桃園市衛生局長婉謝健保署副署長下一步？張善政這樣說

相關新聞

桃園鐵路地下化 中原車站開工

桃園鐵路地下化工程沿線增加5個車站，其中，中原大學旁中原車站昨天開工，規畫地下3層車站，1座島式月台及3處出入口，工程總...

鼓勵釋出空屋 桃園修法調降房屋稅

桃園市政府昨天通過「桃園市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，將1年以內待銷售房屋稅率由2.4%調降為2%，非自住稅率升至最...

無牌廢棄車占車格 後龍鎮公所開鍘

苗栗縣後龍鎮國道3號橋下遊憩公園、後龍火車站南側橋下免費停車場，無牌廢棄車輛長期占用，部分車輛堆滿垃圾，有礙觀瞻及衛生，...

顏寬恒苗栗邀宴黨籍立委…盧秀燕現身 與會立委稱她此行低調為這事

立委顏寬恒今天晚間在苗栗縣苑裡鎮的享沐時光溫泉飯店宴請國民黨籍立委，據了解顏清標也到場看看陳雪生等老朋友，另外台中市長盧...

張善政視察免費營養午餐學生讚美味 張：不好吃可反映

桃園市公私立國中小學生免費營養午餐政策自去年2月開始實施至今已滿1年半，並使用桃園在地的食材讓小朋友吃的很健康，桃園市長...

立委顏寬恒邀宴40餘位黨籍立委 他說：沒有特別主題！

立委顏寬恒今天晚間在苗栗縣苑裡鎮的享沐時光溫泉飯店宴請國民黨籍立委，據了解共有40餘位立委出席，顏清標也到場看看陳雪生等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。