鼓勵釋出空屋 桃園修法調降房屋稅

桃園市政府昨天通過「桃園市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，將1年以內待銷售房屋稅率由2.4%調降為2%，非自住稅率升至最高4.8%，鼓勵建商和房東釋出空屋，但有民代質疑成效，建商也稱不切實際。地稅局回應，除調整稅率，市府也積極推動公益出租人和包租代管政策作為配套，盼提高房屋出租率。

桃園市府因應「囤房稅2.0」上路，昨通過此一修正草案，其中，1年內待銷售房屋稅率由2.4%調降為2%，出租申報租賃所得達一般租金標準者，適用較低差別稅率1.5%至2.4%，其餘持有多戶且未有效使用的非自住住家用房屋，則適用較高的差別稅率3.2%至4.8%。

修法另提出減稅利多，若本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶，供自住、有戶籍且房屋現值在一定金額以下者，稅率將由1.2%調降為1%，預估全市約有36萬戶受惠，桃園市地稅局長姚世昌表示，法案修正後，預估稅收損失最高約9003萬元，由於此次是因應中央政策修法，若稅收有損失，將請中央補足。

桃園市議員許家睿則認為，市府提高囤房稅率，相信有助促進空屋率降低。不過，桃園市不動產開發公會理事長劉守禮直言，房屋蓋好後仍得等待使照核發，後續裝修至少需1年時間，政府要建商1年內就將房屋售出「根本不可能」。

桃園市議員楊朝偉也說，房屋稅率調降0.4%，以1000萬元的房子計算，其實只差40萬元，對建商而言不痛不癢，最有效的做法還是提供補貼，減少租客負擔。

「台中市房屋稅徵收率自治條例」修正草案前天也經市政會議通過，條文與桃園的重點相同，台中市政府地方稅務局長沈政安說，台中市修正的草案，未來單一自住的稅率由1.2%降為1%，預估2025年台中市約41.5萬戶、占34.5%可減稅，9.7萬戶、8%可減稅，整體稅收約增加4000萬元。

此外，為鼓勵釋出非自住房屋，將課較高稅率，2戶以內每戶3.2%、3至4戶每戶3.8%、5至6戶每戶4.2%、7戶以上每戶4.8%。預售屋折算合理銷售期，持有1年以內稅率為2%、1至2年稅率2.4%、2至4年稅率3.6%、4至5年稅率4.2%，超過5年未出售稅率4.8%。