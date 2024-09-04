張善政視察免費營養午餐學生讚美味 張：不好吃可反應

桃園市公私立國中小學生免費營養午餐政策自去年2月開始實施至今已滿1年半，並使用桃園在地的食材讓小朋友吃的很健康，桃園市長張善政今前往中原國小視察，小朋友紛紛大讚食物超美味。中原國小校長黃木姻表示，校內約1400名學生，不過廚房供應普仁、大崙國小營養午餐，每天約準備3900份營養午餐。

張善政前往中原國小視察開學後營養午餐供餐情形，並與同學們共進午餐，今日營養午餐提供茄汁義大利麵、歐姆蛋、絞肉拌有機荷葉白菜、奶油蘑菇湯及香蕉等，小朋友們個個吃得津津有味，更有人裝第2碗。

張善政說，公私立國中小學生免費營養午餐政策已滿1年半，在減輕家庭負擔之餘，市府更關心用餐品質，在開學期間關心學校營養午餐辦理情形，確保使用在地食材並嚴格把關、溯源，照顧孩子們的健康，期勉各級學校持續提供優質的餐食，讓學生吃得開心、家長放心。

小朋友也熱情分享，在學校吃到的營養午餐的蔬菜都相當新鮮，配料也不馬虎，吃得相當開心，張善政也打趣說到，若覺得不好吃可以跟學校反應，再改善。