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立委顏寬恆邀宴40餘位黨籍立委 他說：沒有特別主題！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
顏寬恆說，這次餐敘聯誼是一兩個月前就約定好的，邀大家一起來到鄉下住一天，充充電、交流一下，完全沒有特別的主題。記者吳傑沐／攝影
顏寬恆說，這次餐敘聯誼是一兩個月前就約定好的，邀大家一起來到鄉下住一天，充充電、交流一下，完全沒有特別的主題。記者吳傑沐／攝影

立委顏寬恆今天晚間在苗栗縣苑裡鎮的享沐時光溫泉飯店宴請國民黨籍立委，據了解共有40餘位立委出席，顏清標也到場看看陳雪生等老朋友；對於外界傳言這場餐會主題是有關財劃法，由顏清標出面為台中市長盧秀燕宴請全國立委，但顏寬恆強調，純粹是私下聯誼，邀大家到鄉下來走走，沒有主題。

顏寬恆說，這次餐敘聯誼是一兩個月前就約定好的，9月2日星期一報到後，剛好很多人都出國回來，都正在沉澱中，可以有空帶家人一起過來走一走，來到鄉下住一天，充充電、交流一下，完全沒有特別的主題。

他說，以前也常與立院同事聯誼聚會，今天受邀而來的確實是比較多，主要是國民黨籍立委，院長韓國瑜也將會到場；有關財劃法議題，因為之前兩個月開議期間不斷都有新聞，也不是規畫設想內的事，一直也沒談到這個，所以今天聯誼也不會特別去談。

苗栗縣立委邱鎮軍說，不知道有何主題，只知道就是單純聯誼，這應該是第一次有這麼多立法委員來苗栗「聯誼」，作為地方主人家，他也贊助酒水及音響，讓大家吃好喝好；雖然留宿一晚的，明天行程都是各自安排，但還是希望大家難得帶家人來苗栗，應該好好暢遊一下山城。

由於這場餐會並未對外開放採訪，對於台中市長盧秀燕是否出席，顏寬恆助理團隊語帶保留聲稱不確定，因為有些嘉客是顏老立委出面邀請的，到目前為止盧市長也尚未現身。

立委顏寬恆今天晚間在苗栗縣苑裡鎮的享沐時光溫泉飯店宴請國民黨籍立委，共有40餘位立委出席。記者吳傑沐／攝影
立委顏寬恆今天晚間在苗栗縣苑裡鎮的享沐時光溫泉飯店宴請國民黨籍立委，共有40餘位立委出席。記者吳傑沐／攝影
稍早顏清標也提前到場，他說是來看看陳雪生等老朋友，大家很久沒聚在一起了。記者吳傑沐／攝影
稍早顏清標也提前到場，他說是來看看陳雪生等老朋友，大家很久沒聚在一起了。記者吳傑沐／攝影

聯誼 顏寬恆

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