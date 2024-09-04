新竹愛買傳營業到月底 議員籲市府介入保障勞工權益

地方盛傳愛買新竹店即將於月底結束營業，新竹市議員陳建名認為，尚且不論傳聞的結束營業原因究竟為何，倘若此訊息屬實，那麼連帶賣場內附設的美食商店街、環境清潔人員以及警衛保全都即將面臨衝擊，粗估有百位員工受影響，認為勞工處應主動了解。新竹市勞工處表示，雖尚未收到愛買正式大量解僱通報，不過近日皆有持續關注此事件的發展。

陳建名指出，當員工面臨公司即將結束營業或者裁撤分店時，會遇被資遣或轉調其他分店狀況，依照大量解僱勞工保護法第2條、第4條及第5條的規定，新竹市政府勞工處理應收到一份解僱計畫書，當勞雇雙方拒絕協商或無法達成協議時，勞工處將就計畫書內容進行協商，並適時提出替代方案。

陳建名也提醒，除賣場自身員工，其他在賣場內工作的人，此次極有可能不適用大量解僱勞工保護法的規定，因為不在賣場所提的計畫書範圍之內。公司規模或許未達法令所規範須提解僱計畫書的條件。也就是在同樣地方工作的人，同時面臨職涯衝擊的時候，所需的政府資源協助其出現時間點可能不一致，認為勞工處應主動派員前往了解賣場整體確切營業資訊。

新竹市勞工處表示，目前雖尚未收到愛買新竹店正式的大量解僱通報，不過近日皆有持續關注此事件的發展，並早已在網路消息傳出後第一時間，依既有機制排定於今天下午派員前往現場了解情形，後續將視事件發展提供勞工朋友諮詢與協助，以保障勞工權益。

勞工處強調，業者假使真如網傳於月底結束營業，雇主應依勞動基準法第10-1條調動五原則之規定，需取得勞工同意下調整工作地點，或依勞動基準法第11條資遣勞工，並給予勞工預告期、資遣費及非自願性離職證明。

勞工處提醒雇主，勞工在接到資遣預告後，每星期可請2日謀職假外出求職，請假期間的工資雇主需要照常給付，勞工處也持續與新竹就業中心密切聯繫，提供勞工朋友最即時的就業各項服務。