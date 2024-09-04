桃園鐵路地下化新建中原車站動工 估119年底完工

桃園鐵路地下化工程新建中原車站，今天舉行動工典禮，預計民國119年底完工。鐵道局表示，完工後可舒緩中壢及內壢車站旅客人潮；桃園市長張善政說，已著手相關專用區的招商。

桃園鐵路地下化計畫包含改建3座既有車站（桃園、內壢、中壢），另新建5座通勤車站（鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮）；平鎮、中壢、桃園及中原車站已進入施工階段，中路車站預計9月6日開工。

張善政今天出席「台鐵中原車站動工祈福典禮」時表示，中原車站完工後可擴大南側中原大學的生活圈，並連結公園用地開闢轉運站園區；已著手準備中原車站基地前方車站專用區及產業專用區的招商，未來將持續與交通部鐵道局合作。

交通部鐵道局長楊正君表示，中壢車站是去年全國各車站旅客量排名第3，僅次於台北及桃園車站，內壢車站則排名19，顯示桃園市在經濟或對軌道建設的高度需求，中原車站完工後可舒緩中壢及內壢車站旅客人潮，提供更好的鐵路旅客運輸服務。

鐵道局表示，中原車站路段鐵路地下化工程經費約新台幣175.5億元，預計民國119年底完工，新設中原車站為地下3層，將設置1座島式月台、3處出入口，月台層皆設無障礙電梯、電扶梯、樓梯及旅客候車空間。