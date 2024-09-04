協商破局！竹苗區國中會考積分暫不調整 3縣市各執立場

竹苗區免試入學採計國中教育會考積分是否調整今天由新竹縣市及苗栗縣3縣市的代表出席希望討論出共識並表決，無奈今天未有決議，3縣市各持己見，下周將再召開一次會議，不過確定明年114學年度積分採計制度「不予調整」。

竹苗區高級中等學校入學推動工作小組聲明指出，新竹縣提出5級分加7積點制、苗栗縣支持5級分加7積點制、新竹市主張7級分制，「3縣市支持立場不同，但已有共識」，願意就現行制度進行改變與調整，為求慎重及研擬最適切的修正方案，無論制度如何調整，為保障目前國三學生升學權益，入推會共識114學年度國中教育會考積分採計制度將不予調整。

竹苗區高級中等學校入學推動工作小組指出，新竹縣市及苗栗縣3縣市將於下周再次召開會議，尋求一個盡可能滿足各方學生需求、回應家長期望，又能符應公平正義的免試入學比序方案。不過下學年各項入學進程與辦法，仍依3縣市聯席教審會審議通過並教育部備查之免試入學作業要點實施。

據了解，今天會議上，3縣市都十分堅持自己的立場，但新竹縣及新竹市教育局處都願釋出善意，希望至少能先從一小步改變開始做起，但苗栗縣仍認為對苗栗縣學生衝擊太大，因此會議上三方進行詳細討論，各自以自身提出的方案利弊要說服另外兩方，但最終卻沒有結論，連表決階段都無法進行就散會。