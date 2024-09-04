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桃市房屋稅徵收率自治條例修正草案 提報議會審議

中央社／ 桃園4日電

桃園市政府今天審議通過「桃園市房屋稅徵收率自治條例修正草案」，市府地方稅務局表示，修法方向為「單一自住房屋輕稅」，預估約36萬戶受惠，若經議會審議通過，明年開徵實施。

桃園市政府今天在市政會議上審議通過「桃園市房屋稅徵收率自治條例修正草案」，近期將提案至桃園市議會審議；市府地方稅務局表示，本次修法是以「單一自住房屋輕稅」、「未作有效使用之非自住住家用房屋重稅」為修正方向。

地稅局表示，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶，供自住、有戶籍且房屋現值在一定金額以下者，稅率將由1.2％調降為1％，預估桃園市約有36萬戶受惠，每戶減稅約新台幣859元。

地稅局說，爲鼓勵多屋族釋出閒置房屋，修正草案也明定出租申報租賃所得達一般租金標準或繼承共有房屋，按納稅義務人全國總持有應稅房屋戶數，適用較低的差別稅率1.5％至2.4％，比桃園市修正前稅率2.4％或3.6％低，預估桃園市約有1萬多戶受惠。

地稅局也說，經統計桃園市建商持有待銷售房屋超過2年尚未售出者，占全部未出售比率約3.64％，為鼓勵建商儘速將新建房屋銷售完畢，將1年以內待銷售房屋稅率由2.4％調降為2％。

地稅局也表示，考量桃園市並無嚴重囤房情形，參考財政部基準修訂按納稅義務人全國總持有應稅房屋戶數，適用較高的差別稅率3.2％至4.8％，期許透過適度提高閒置房屋持有者稅負，鼓勵房屋出租供市民使用。

地稅局說明，本次修正預估造成稅收損失約9003萬元，但尚無法準確評估實際稅收影響，如修法通過後，稅收確實有損失，因桃園市徵收率是比照財政部基準修訂，將請中央補足該部分的稅損。

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