商場廁所裝監視器挨批侵犯隱私 竹客稱會評估

新竹客運所屬苗栗市「南苗商館」的廁所內裝有監視器，近來引起民眾議論，擔憂隱私遭侵犯；竹客人員今天表示，基於安全考量且鏡頭僅拍攝走道範圍，會反映公司評估是否調整。

民進黨籍苗栗縣議員徐筱菁告訴中央社記者，業者為管理私產權裝設監視器無可厚非，但裝設在廁所裡頭就「非常不妥」，應該裝在公廁外的進出口即可，也能大幅降低民眾疑慮，建議更換裝設位置。

新竹客運「南苗商館」鄰近苗栗市南苗三角公園商圈，2層樓建物目前有健身房、生活百貨賣場、連鎖咖啡、便利商店等店家承租進駐，1樓設置有男、女公廁，方便工作人員及往來民眾使用。

近來有民眾透過臉書社團「苗栗大小事」發文指出，商場公廁內有亮點，並附帶數張公廁內裝設了監視器的照片。

由於監視器不僅裝在男廁，女廁也有，引發網友議論，有人嘲諷公廁成為「觀鳥園」，有人直呼誇張，批評「違法了吧？侵害人權」；也有人留言，監視器裝設已久，是擔心可疑人士進出「為了安全」。

對此，新竹客運管理課人員今天接受媒體電訪表示，商館為開放空間，周遭出入人員較複雜，過去承租戶屢反映有遊民在公廁內洗澡、逗留，也曾發生人員昏倒在廁所，此外，現場設備包括洗手台、廁所門板常遭破壞、馬桶堵塞，公司進行多次修繕改善後，請監視器廠商評估加裝監視器。

竹客管理人員指出，當初裝設監視器主要基於安全考量及防止民眾惡意破壞設備，雖裝在公廁內，但鏡頭角度僅拍攝走道範圍，不會拍到民眾如廁隱私部分。

一名在商館工作的婦人指出，監視器角度只拍走道，不擔心隱私問題；不過也有人認為，監視器裝在公廁內恐有侵犯隱私權疑慮。

對此，新竹客運管理人員表示，會將民眾意見及相關疑慮向上級反映，由公司評估後續因應。