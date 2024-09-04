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傳承2代...新屋必訪鵝肉店 品嘗海客料理能抽5000元美食金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
海客料理最大特色就是善用客家特色食材與海鮮融合，呈現不一樣的風味，新屋永安漁港有豐盛的海鮮，「郭鵝肉海產店」為在地經營35年老店，目前由第2代老闆經營。記者翁唯真／攝影
海客料理最大特色就是善用客家特色食材與海鮮融合，呈現不一樣的風味，新屋永安漁港有豐盛的海鮮，「郭鵝肉海產店」為在地經營35年老店，目前由第2代老闆經營。記者翁唯真／攝影

2024海客季搞海陸活動以「永安海螺文化體驗園區」做為起點，串聯周邊景點及在地美食，自上月陸續推出一系列海、陸活動，而桃園客家美食餐廳網的合作餐廳數已來到100家，搭配海客季推出的「海客同樂！抽獎免費吃客菜」活動，即日起至9月30日，凡至濱海客家新屋、大園、觀音地區16家美食餐廳消費並上傳發票，就有機會抽中4份5000元美食金，活動期間還享有特定餐廳優惠。

桃園市客家局長范姜泰基與桃園市新屋區公所區長鄭詩鈿，今前往新屋永安漁港附近的客家餐廳，品嚐新屋土鵝肉、酸菜燒鴨、白鯧米粉湯、蒜泥海大蝦、川燙小卷等海陸雙吃的客家料理，體驗海客特有飲食文化。

海客料理最大特色就是善用客家特色食材與海鮮融合，呈現不一樣的風味，新屋永安漁港有豐盛的海鮮，「郭鵝肉海產店」為在地經營35年老店，目前由第2代老闆經營，希望帶給顧客的不只是傳統客家料理，而是與時俱進的客家菜，因此在郭鵝肉海產店可以吃到多樣海客佳餚。

郭鵝肉招牌菜是嚴選新屋在地養殖的肥美土鵝，搭配獨門醬汁及九層塔客家黃豆醬，襯出鵝肉鮮甜美味，還有白鯧米粉湯選用出海捕撈回來的正白鯧，最佳食用順序是先夾一口鮮嫩的鯧魚肉，再吸入滿滿高湯的米粉，是老闆親自分享的專業級吃法，另外推薦的還有海大蝦、鮮蚵及小卷料理，皆能品嚐產地直送的美味鮮度。

范姜泰基說，桃園客家美食餐廳網的合作餐廳數已來到100家，搭配海客季推出的「海客同樂！抽獎免費吃客菜」活動，即日起至9月30日，凡至濱海客家新屋、大園、觀音地區16家美食餐廳消費並上傳發票，就有機會抽中4份5000元美食金，活動期間還享有特定餐廳優惠，更多客家餐廳資訊可至「桃園客家美食餐廳」官網查詢。

海客料理最大特色就是善用客家特色食材與海鮮融合，呈現不一樣的風味，新屋永安漁港有豐盛的海鮮，「郭鵝肉海產店」為在地經營35年老店，目前由第2代老闆經營。記者翁唯真／攝影
海客料理最大特色就是善用客家特色食材與海鮮融合，呈現不一樣的風味，新屋永安漁港有豐盛的海鮮，「郭鵝肉海產店」為在地經營35年老店，目前由第2代老闆經營。記者翁唯真／攝影
「海客同樂！抽獎免費吃客菜」活動，即日起至9月30日，凡至濱海客家新屋、大園、觀音地區16家美食餐廳消費並上傳發票，就有機會抽中4份5000元美食金，活動期間還享有特定餐廳優惠。記者翁唯真／攝影
「海客同樂！抽獎免費吃客菜」活動，即日起至9月30日，凡至濱海客家新屋、大園、觀音地區16家美食餐廳消費並上傳發票，就有機會抽中4份5000元美食金，活動期間還享有特定餐廳優惠。記者翁唯真／攝影

客家美食 桃園 餐廳

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