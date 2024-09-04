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苗栗28日公益音樂會開放索票入場 企業家蘇盛泉圓夢協辦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府9月28日在巨蛋體育館舉辦經典歌謠公益音樂會，藝人台一線東諺及阿文、蔡亞露等人今天暖場表演，縣長鍾東錦等人邀鄉親索票進場觀賞。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府9月28日在巨蛋體育館舉辦經典歌謠公益音樂會，藝人台一線東諺及阿文、蔡亞露等人今天暖場表演，縣長鍾東錦等人邀鄉親索票進場觀賞。記者范榮達／攝影

企業家蘇盛泉圓夢學樂器、組樂團，協辦苗栗縣政府9月28日在巨蛋體育館舉辦的經典歌謠公益音樂會，還有白冰冰等藝人演出，縣長鍾東錦、蘇盛泉邀鄉親索票入場觀賞，精彩可期。

74歲的蘇盛泉在地方小有名氣，苗栗縣頭份市近萬坪的住家「品園」，除了起居區域外，另占地34甲的苗栗縣三灣鄉落羽松秘境，都開放免費參觀，今年底落羽松季，新增2000多公尺竹林步道。

他還是苗栗縣南庄鄉蘇維拉莊園董事長，早年為事業奮鬥，66歲退休時重拾興趣，陸續學了10種樂器，去年3月組樂團公益演出，包括國父紀念館、苗北藝文中心等地登台，協辦將於9月28日在巨蛋體育館舉辦的經典歌謠公益音樂會。

這場公益音樂會今天上午宣傳，藝人台一線東諺及阿文、蔡亞露表演炒熱氣氛，蘇盛泉是焦點之一，他表示，學樂器、組樂團圓夢，可以回到家鄉表演，讓讓鄉親知道。

鍾東錦、縣府文化觀光局副局長徐建男表示，公益音樂會28日晚上7點登場，卡司還有白冰冰、曾心梅、秀蘭瑪雅、蔡佳麟、龍千玉，及Give Me Five少女隊等，9月12日上午9點起可至苗栗縣文化觀光局服務台、苗栗火車站旅遊服務中心、竹南火車站旅遊服務中心，及高鐵苗栗站旅遊服務中心，實名制登記索取，每人限領4張，索完為止。

鍾東錦表示，感謝企業和協辦單位支持，音樂會適合各年齡層欣賞，高水準演出可期，縣府並爭取中央2000多萬元經費，計畫更換巨蛋體育館座椅設施，提升環境品質。

苗栗縣政府9月28日在巨蛋體育館舉辦經典歌謠公益音樂會，藝人台一線東諺及阿文、蔡亞露（圖）等人今天暖場表演，縣長鍾東錦等人邀鄉親索票進場觀賞。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府9月28日在巨蛋體育館舉辦經典歌謠公益音樂會，藝人台一線東諺及阿文、蔡亞露（圖）等人今天暖場表演，縣長鍾東錦等人邀鄉親索票進場觀賞。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府9月28日在巨蛋體育館舉辦經典歌謠公益音樂會，藝人台一線東諺及阿文（圖）、蔡亞露等人今天暖場表演，縣長鍾東錦等人邀鄉親索票進場觀賞。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府9月28日在巨蛋體育館舉辦經典歌謠公益音樂會，藝人台一線東諺及阿文（圖）、蔡亞露等人今天暖場表演，縣長鍾東錦等人邀鄉親索票進場觀賞。記者范榮達／攝影

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