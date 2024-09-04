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桃園潛水隊、環保艦淨海成績輝煌 連4年中央考核第1名

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
海洋委員會績優環保艦隊及潛海戰將頒獎典禮，桃園市政府獲多項大獎。圖／桃園市環保局提供
海洋委員會績優環保艦隊及潛海戰將頒獎典禮，桃園市政府獲多項大獎。圖／桃園市環保局提供

海洋委員會海洋保育署今天舉辦績優環保艦隊及潛海戰將頒獎，桃園市環保潛水隊獲「潛海戰將」團體組第一名，隊員鄧世緯獲選為全國績優潛海戰將第二名；中壢區漁會帶領永安環保艦隊榮獲全國最佳推手獎，永安環保艦隊聖豐號、竹圍環保艦隊（桃園區漁會）長興6號及永順發6號等3艘船獲選為全國環保艦隊特優獎的殊榮，桃園市連續4年榮獲全國「潛海戰將」團體組第1名。

環保局長陳世偉表示，近年海洋廢棄物問題逐漸受到重視，為響應聯合國永續發展目標SDGs14「保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展」，海洋保護僅依賴政府的力量是不足夠的，必須結合民間力量共同努力。為鼓勵環保艦隊成員積極參與淨海活動，每年修訂海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫，鼓勵環保艦隊參與淨海作業，2020年至今年7月止，已有124艘艦隊船舶加入，出勤1萬5586次，清除海漂垃圾136.9公噸。

為妥善清除海底垃圾，桃園市持續招募潛水愛好者，訂定環保潛水隊評核獎勵計畫」，每年參與淨海次數3次以上，可晉升星等並在公開場合授階表揚，最高榮譽為5星。統計至今年7月共成立7支環保潛水隊183位潛水員，協助清除15.8公噸的海底垃圾，總淨海時數達2530小時。

桃園市政府招募民間潛水愛好者，協助清除海底垃圾。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府招募民間潛水愛好者，協助清除海底垃圾。圖／桃園市環保局提供

桃園 永續 環保局長

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