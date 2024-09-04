桃園潛水隊、環保艦淨海成績輝煌 連4年中央考核第1名

海洋委員會海洋保育署今天舉辦績優環保艦隊及潛海戰將頒獎，桃園市環保潛水隊獲「潛海戰將」團體組第一名，隊員鄧世緯獲選為全國績優潛海戰將第二名；中壢區漁會帶領永安環保艦隊榮獲全國最佳推手獎，永安環保艦隊聖豐號、竹圍環保艦隊（桃園區漁會）長興6號及永順發6號等3艘船獲選為全國環保艦隊特優獎的殊榮，桃園市連續4年榮獲全國「潛海戰將」團體組第1名。

環保局長陳世偉表示，近年海洋廢棄物問題逐漸受到重視，為響應聯合國永續發展目標SDGs14「保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展」，海洋保護僅依賴政府的力量是不足夠的，必須結合民間力量共同努力。為鼓勵環保艦隊成員積極參與淨海活動，每年修訂海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫，鼓勵環保艦隊參與淨海作業，2020年至今年7月止，已有124艘艦隊船舶加入，出勤1萬5586次，清除海漂垃圾136.9公噸。