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竹縣農會研發柑桔氣泡飲 提升農民收益

中央社／ 新竹縣4日電

新竹縣政府今天表示，竹縣桶柑種植面積多，為穩定產銷，峨眉鄉農會加工成桶柑原汁，竹縣農會結合桶柑原汁研發新飲品「柑桔氣泡飲」，提升農民收益，也打開竹縣桶柑知名度。

新竹縣政府舉辦農產宣傳活動，新竹縣副縣長陳見賢出席表示，竹縣桶柑種植面積占全台約45%，多以鮮果出售為主，每年各類柑橘於12月中旬後陸續上市，為穩定產銷，峨眉鄉農會於2至3月會將中型果約69噸，加工成桶柑原汁，並製為桶柑果汁。

陳見賢說，新竹縣農會因應消費趨勢，採用峨眉鄉桶柑原汁進行研發製為柑桔氣泡飲，成為夏季清涼消暑飲品好選擇，將能增加農民收益，也打開竹縣桶柑知名度。

縣農會總幹事李筱華告訴中央社記者，除研發新的農特產品外，也要打開新通路，使農產方便讓消費者取得，今天在新竹縣農會農民直銷新瓦屋啟用農產飲品販賣機，也將柑桔氣泡飲上架至OK便利超市，讓消費者不受時間限制，可買到農特產飲品。

新竹 農會 農民

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