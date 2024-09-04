中原大學旁新設中原車站 預計2030年完工

桃園鐵路地下化工程興建中，沿線增加5個車站，中壢區中原車站位於中原大學旁邊，今舉行開工典禮，將新設地下3層車站，1座島式月台及3處出入口，工程總經費175.5億元，預計2030年完工。桃園市長張善政表示，車站前的產業專區正在招商，轉運站也在討論方向，希望能同步完工，讓中原大學周遭整體發展。

鐵道局長楊正君表示，中壢車站每天運量約4.7萬人次，僅次於台北及桃園，全台第3多，而內壢車站人次也達1.4萬人次排名第19，代表經濟發展及人口成長上，都需要軌道建設地方。中原車站設置後，可疏解2車站的人數，並對將來大中壢地區交通跟中原大學周邊發展有助益，未來施工期間對工程品質及各項進度都會管理，為中原地區帶來繁榮。

鐵道局說，新設中原車站為地下3層，設置1座島式月台、3處出入口，月台層皆設無障礙電梯、電扶梯、樓梯等提供旅客等候與搭乘列車空間，工程總經費約175.5億元，預計2030年完工。

張善政表示，現在環境工程要發包相當不容易，鐵道局克服萬難發包，不過中原車站相較中壢及桃園車站老城區，中原車站周邊將來也規畫設置轉運站及產業專區要招商，希望同步啟動，一起完工，搭配泰豐輪胎重劃案，還有現有的中原文創園區，相信未來會是亮眼的指標。

桃園市交通局表示，轉運站有個構想，不過實際要如何規畫尚在討論方向。