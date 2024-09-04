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桃園「大龍門旅遊帶」增5家特色民宿 打造親子寵物旅宿樂園

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪新南一二文創商行運用早年老街建築特色民宿，配合推廣大龍門旅遊帶觀光。圖／市府觀旅局提供
大溪新南一二文創商行運用早年老街建築特色民宿，配合推廣大龍門旅遊帶觀光。圖／市府觀旅局提供

桃園市政府觀光旅遊局今年推動大溪、龍潭、石門水庫的「大龍門旅遊帶」整體觀光發展，今年迄今核准增設5家民宿，市府觀光旅遊局今天上午表示，龍潭、大溪因國3鄰近台北，短程旅客留宿不易，透過輔導民宿及民宿管家學校培訓旅宿產業課程，增加民宿能量，配合特色旅遊景點及路跑活動，讓各地遊客更加認識和喜歡來大龍門旅遊。

桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時表示，大龍門旅遊廊帶目前面臨的是要累積觀光能量，觀光人口會帶動旅宿成長，還要結合當地特色，像是大溪大禧、大韭菜節、龍潭神龍鬧鎮等各類型文化特色活動，需要多加推廣，增加觀光來客數，做出地方旅遊的差異性，旅客增加，旅宿自然就增加，今年推廣寵物友善住宿，民宿自會相應配合帶動觀光發展，建議市府多開發不同類型的旅遊活動，吸引背包客、輕旅行旅客數。

市府推動大龍門旅遊及輔導民宿增設，今年大溪老街周邊增加3 家新加入民宿經營、龍潭增加龍元街一帶2家民宿，今年迄今，大溪、龍潭民宿分別達到28家及14家，合計42家，觀旅局長周柏吟表示，大龍門旅遊帶整體行銷今後將朝戶外、親子教育和環境教育場域發展，並積極推動智慧產權授權作品與活動結合，來擴大行銷大龍門旅遊。

尤其現下寵物當道，很多國人喜歡帶著寵物旅遊，需要增加親子和寵物友善園區，鍾炫時表示，現在大龍門民宿雙北客層占比達4、5成，大龍門民宿增加，假日遊客未減少，欠缺的是住宿類型不夠，不同類型特色的民宿量體還要增加。

市府觀旅局表示，大龍門旅遊帶串聯大溪老街、兩蔣文化園區、月眉、康莊休區及中庄濕地、山豬湖生態園區，龍潭小人國、台灣客家茶文化館、聖蹟亭古蹟、龍潭大池、三坑老街、大北坑休區客家傳統聚落及石門水庫大霸、阿姆坪遊湖藍色公路，還有雄獅、手信霧隱城、東和音樂館多個觀光工廠，並結合自行車道、路跑、賞桐、遊湖、客家文化巡禮及農事體驗旅遊，帶動觀光及發展多元民宿，成為桃園重要觀光旅遊廊帶。

大溪老城四季行館的特色民宿，配合推廣大龍門旅遊帶觀光。圖／市府觀旅局提供
大溪老城四季行館的特色民宿，配合推廣大龍門旅遊帶觀光。圖／市府觀旅局提供
龍潭烏樹林從前從前民宿的特色民宿，配合推廣大龍門旅遊帶觀光。圖／市府觀旅局提供
龍潭烏樹林從前從前民宿的特色民宿，配合推廣大龍門旅遊帶觀光。圖／市府觀旅局提供

大溪老街 民宿 石門水庫

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